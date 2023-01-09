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哈利王子：爆料是盼幫助英國王室並改變媒體

中央社／ 倫敦8日電
英國哈利王子。（美聯社）
英國哈利王子。（美聯社）

哈利王子表示，他將自己與英國王室的分歧公諸於世、接受採訪，為的是試著幫助王室並改變媒體。他欲改變媒體的想法遭父親、英王查理三世形容為「自殺任務」。

路透社報導，哈利王子（Prince Harry）電視專訪系列的第一部分於今天播出，而他回憶錄也即將上架。哈利在專訪指控家人與如魔鬼般的小報勾搭，來抹黑他和妻子梅根（Meghan）並藉機拉抬自己的名聲。

哈利告訴英國獨立電視台（ITV），他2020年帶著妻小從英國逃往美國加州，是因為「擔心一家人的生命安全」，並稱他已不再認得父親、英王查理三世（King Charles III）和兄長威廉王子（PrinceWilliam）。

哈利說：「關於我和我家人的謊言在傳了很多年之後，到了英國王室與八卦媒體恢復某種關係的時機，而王室某些成員決定與如魔鬼般的小報勾搭…藉此恢復個人形象。」

「一旦有人藉由抹黑他人、抹黑我或抹黑其他王室成員來恢復這段關係，這就是我劃清界線的地方。」

哈利告訴英國獨立電視台，他希望與家人和解但他們似乎沒有興趣這麼做。哈利說，他們給他的印象是，繼續讓他和梅根當反派比較好。

哈利在哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪中說，這場決裂要重修舊好，行動權落在英國王室手上。

他說，「這一切從他們日復一日對外發表有關我妻子的謊言開始」，到了一個他和梅根不得不遠離英國的地步。

哈利同時告訴英國獨立電視台，他希望他對報章採取的多項法律行動將有助於改變媒體，直指八卦媒體是「英國眾多問題的核心」。他說：「我父親告訴我，嘗試改變媒體或許是一項自殺任務。」

哈利 英國 梅根

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