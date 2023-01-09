英王加冕儀式 傳哈利官方角色「被消失」只能旁觀

英國每日郵報導，英國王室知情人士透露，哈利已在英王查理三世（中）的加冕儀式腳本中「被刪除」，意味哈利將不會在儀式中扮演任何官方角色。（路透）

英國 每日郵報導，英國王室知情人士透露，英國王儲威廉 對弟弟哈利 在他的自傳「備胎」（Spare，暫譯）中大爆兄弟不和內幕「氣炸了」。據稱，哈利已在英王查理三世的加冕儀式腳本中「被刪除」，意味哈利將不會在儀式中扮演任何官方角色，如果出席典禮也只能旁觀。

「星期泰晤士報」（the Sunday Times ）8日報導，一名王室消息人士說，預定5月舉行的查理國王加冕儀式程序，已將哈利「刪除」。該報王室新聞編輯推文說，「查理將打破傳統，取消公爵向他下跪和致敬儀式，屆時只有威廉一人下跪」。消息人士說，「哈利在儀式中將不扮演任何角色」。

哈利在新書大爆猛料，將形容威廉是他的「勁敵」，將他的形象塑造成脾氣火爆、看重王位的哥哥。哈利提到，和妻子梅根在美國接受歐普拉專訪後一個月，回英出席祖父菲利普親王的喪禮時，威廉不但對他大吼大叫，還在父親查理面前撲向他、兩度抓住他的衣服。

但英國媒體訪問王室內部不具名消息來源，雖然承認威廉確實脾氣火爆，但不至於對弟弟動手，畢竟傳出去對他順利繼位沒好處。

另據「紐約郵報」PageSix報導，王室目前對哈利的爆料保持沉默，卻已經成立「作戰小組」準備應對一切。英媒則分析，國王查理三世有可能祭出「核彈級」的報復手段，其一是徹底剝奪哈利和梅根的薩塞克斯公爵、公爵夫人頭銜，把他們打回平民；或是對梅根最在意也矢口否認的「霸凌王室人員」一案重啟調查。