「黛妃過世只哭1次」 哈利憶當年遭告誡不准情緒外露

當時還是王儲的查理（右起），與哈利王子、威廉王子，一起面對黛安娜王妃的早逝意外。（路透資料照片）

英國哈利 王子的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）幾天前剛在西班牙遭人搞錯提前上架，導致最新英國王室不和與衝突細節曝光，他一系列電視台專訪即將緊跟著於8日播出，英國在英國獨立電視台（ITV）的專訪率先公開，提到母親黛安娜王妃去世後，僅在她葬禮上哭過一次。

哈利接受多家媒體的密集訪問，除了英國獨立電視台記者布拉德比（Tom Bradby）的訪問外，也接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」、美國廣播公司（ABC）的訪問。

在英國獨立電視台訪問上，哈利透露，母親黛妃在1997年車禍過世後，他只「哭過一次」，但由於他和哥哥威廉被告誡不能在公開場合對哀悼的群眾流露任何個人情緒，當他在肯辛頓宮外圍穿越送花致哀的人群時，心中不禁產生「罪惡感」。哈利在書中則指出，在他被告知母親死訊之際，父親查理坐在他的床邊，但並沒有擁抱自己。

哈利還在「60分鐘」節目上表達對王室不滿，包括被迫正面應對一些八卦媒體的小道消息，「每次我想私下做一些事，總是有一些故意洩漏的訊息或植入的故事，來針對我或我的太太。王室總是告誡：『絕對不要抱怨，不要多作解釋。』但這只是他們的教條。」

不過，儘管哈利表示要讓大眾「聽聽自己版本的故事」，「金融時報」引述數據指出，英國公眾對王室主要成員的支持仍然堅定，且對這場王室鬧劇感到厭倦。民調機構YouGov統計指出，哈利及梅根 在英國的支持度在他們的Netflix紀錄片上月初開始播出後下跌，哈利上月8日好感度淨值為-26，梅根則是-39。