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哈利新書預購飆升：梅根虧「孕婦腦」惹怒凱特

編譯中心／綜合7日電
媒體報鋪天蓋地的導讓英國哈利王子新書「備胎」的曝光量大增，預訂量迅速飆升。美聯社
媒體報鋪天蓋地的導讓英國哈利王子新書「備胎」的曝光量大增，預訂量迅速飆升。美聯社

BBC報導，英國哈利王子回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）10日上架，由於英媒提前獲得相關書籍，不斷洩露當中的勁爆內容，鋪天蓋地的媒體報導令新書的曝光量大增，預訂量迅速飆升。

截至去年12月30日，「備胎」在亞馬遜英國的預購名單中排名第一。據悉，該書的宣傳活動是在上架前48小時前，逐步放出預先錄製好的採訪視頻。但在英媒接連曝光內容，尤其是5日西班牙版率先上市後，原本計畫完全被打亂。

圖書新聞網站「BookBrunch」的編輯丹尼指出，新書被洩露後，每隔兩三個小時就會有新章節的報導，而目前「沒有任何宣傳活動可做到這一點，宣傳效果甚至超越了電視劇。」美國最大零售連鎖書店巴諾書店負責人道特表示，「負面的洩密也能增加讀者的好奇心，預計『備胎』首日和首周銷量將會超出預期。」據悉，哈利還能從「備胎」的出版商中獲取2500萬美元的版權費。

威廉（左起）、凱特與哈利、梅根兩對夫妻之間心結很深。（美聯社資料照片）
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根兩對夫妻之間心結很深。（美聯社資料照片）

另據英國星期日郵報報導，英國王室作家凱蒂．尼科爾透露，英女王在聽到哈利夫婦將脫離王室的消息後，「很受傷且心力交瘁」，當時英女王94歲。有王室消息人士稱，「很慶幸女王已經不在，不用知道紀錄片裡面的內容。」

哈利更在書中抱怨兄嫂，據歐美媒體搶先取得的部分內容中顯示，哈利滿心喜悅想跟兄嫂介紹梅根，並且符合外界期待的組成堅實的4人團體，不料威廉和凱特反應竟非常冷淡。

難堪的是，哈利、梅根、威廉、凱特首度以「4人組」姿態出席公開活動，梅根忘了帶唇蜜，向凱特借，哈利形容這在美國是沒啥了不起的小事，凱特卻是很遲疑的從手袋中掏出唇蜜，讓梅根挖了一點去用，臉上的表情之難看，外人都瞧得出來。而哈利和梅根籌備婚禮時，懷孕的凱特對於花童試衣有不一樣的想法，梅根想要開玩笑，說她有「孕婦腦」、可能因為荷爾蒙作用的關係，凱特不但沒覺得好笑反而被激怒，之後哈利與梅根藉著某次到凱特與威廉的住所喝茶想化解，凱特向梅根表示，她們兩個沒有熟到梅根可以談她的荷爾蒙作用，這下子梅根也被惹火，不和變得更深。

據每日郵報報導，在「備胎」連日的爆炸性內容曝光後，英國國王查理三世仍希望與哈利重修舊好。據悉，查理仍將邀請哈利夫婦出席5月的加冕典禮。

凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透...
凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透資料照片）

哈利 梅根 凱特

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