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哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

記者蘇詠智／即時報導
凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透資料照片）
凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透資料照片）

英國哈利王子即將推出自己的新書「Spare」（備胎），大吐生長在皇家的苦水，其中有很大一部分提到和兄嫂威廉、凱特之間的關係，成為各方矚目焦點。眾所周之，這對曾經親密的兄弟各自結婚後卻愈來愈不和，彼此的另一半也算不上友好，讓人好奇究竟為何原本被寄予厚望、期待能夠團結起來成為牢不可破4人組的他們，竟然鬧到現在這樣不愉快？

歐美媒體搶先取得的部分內容中顯示，哈利認為威廉在與凱特結婚後，一心向著自己的家庭與妻子，再也沒心思去理會這個小弟，而當他終於遇到想要娶回家的梅根，滿心喜悅想跟兄嫂介紹梅根，並且符合外界期待的組成堅實的4人團體，不料威廉和凱特反應竟非常冷淡，凱特與梅根之間的互動氣氛之尷尬，連媒體都明顯看出來。因而凱特和梅根不再被描繪成為妯娌好閨密，變成了「英倫玫瑰大戰愛講話的美國女演員」，愈來愈被逼著要互相比較，沒辦法拉近距離，更沒有辦法化解心中的芥蒂變成朋友。

難堪的是，哈利、梅根、威廉、凱特首度以「4人組」姿態出席公開活動，梅根忘了帶唇蜜，向凱特借，哈利形容這在美國是沒啥了不起的小事，凱特卻是很遲疑的從手袋中掏出唇蜜，讓梅根挖了一點去用，臉上的表情之難看，外人都瞧得出來。而哈利和梅根籌備婚禮時，懷孕的凱特對於花童試衣有不一樣的想法，梅根想要開玩笑，說她有「孕婦腦」、可能因為荷爾蒙作用的關係，凱特不但沒覺得好笑反而被激怒，之後哈利與梅根藉著某次到凱特與威廉的住所喝茶想化解，凱特帶著不滿的神情對梅根表示她們兩個沒有熟到梅根可以談她的荷爾蒙作用，這下子梅根也被惹火，不和變得更深。

對於將是未來英國王后的凱特，梅根相當不平，在歐普拉專訪時就曾大嘆同樣一件事，凱特做了還是得到包容與祝福，她做就會被罵要搶各方目光、愛出風頭。媒體的刻意比較，加上英國上上下下的不公平對待，讓本來性格就不甚相投的她們，更難成為親密好友。

威廉（左起）、凱特與哈利、梅根兩對夫妻之間心結很深。（美聯社資料照片）
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根兩對夫妻之間心結很深。（美聯社資料照片）

凱特 梅根 哈利

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