哈利自傳揭在阿富汗出任務殺了25人 退伍英軍與神學士都開砲

英國ITV電視台6日播出的哈利王子一對一專訪節目畫面。（美聯社）

英國哈利 王子（Prince Harry）的自傳《Spare》（備位、備胎）揭露自己在阿富汗 執行戰鬥勤務時殺死了25名神學士 武裝分子，「就像把棋子從棋盤拿走」，引來阿富汗神學士政府官員抨擊「這些人不是棋子」，英國一位退役指揮層級軍官則指責他「毀了出生家庭」後「背叛了」軍隊家庭。

BBC與衛報報導，阿富汗神學士政府內政部長高級助理哈卡尼（Anas Haqqani）推文回應哈利的說法，稱「哈利先生！你殺的這些人不是棋子，他們是人、他們有家人正等著他們回來。在殺死阿富汗人的兇手中，沒多少人有你的體面去揭露他們的良知與承認戰爭罪」。

哈卡尼還說，「我不期望（國際刑事法庭）會傳喚你，或人權活動分子會譴責你，因為他們對你是又聾又瞎」。

因2003年對部隊發表戰前演說而享譽全球的英國陸軍退役上校柯林斯（Tim Collins）在《Forces News》的採訪譴責了哈利的自傳，「這不是你在軍隊裡的行事方式，這不是我們的想法」，並指哈利參與了「悲慘的賺錢騙局以資助他負擔不起的生活方式」，還幾乎不加掩飾地藉機抨擊了他的妻子梅根，稱這是「另外一個人選擇的」。

柯林斯上校表示，哈利已經讓同袍感到非常失望，「我們不在步槍槍托上留刻痕，我們從不做這種事」，稱「哈利現在背叛了另一個家人，就是軍隊，軍隊曾經擁抱過毀了出生家庭的他」，還指控哈利選了一條「外來」（alien）的道路，「說到底，在他追求不需要的財富跟拒絕迫切需要的家人與同袍之愛上，我只看到了失望與不幸」。

一位仍在服役的軍人向BBC表示，哈利的陳述「非常沒有士兵樣」（very unsoldier-like）。他說，就像許多軍人，他沒有興趣一直在算數，更多時候是那些寫書的人似乎對他們的殺戮統計更感興趣。

其他阿富汗戰爭退伍軍人也質疑哈利可以確定他殺了多少人到什麼程度，一位前傘兵說自己從沒聽說過任何人談論殺人數，「這很粗魯，老實說，讓人不舒服（cringeworthy）。奪走一條命是你在行動時能做的最嚴肅事情，嚴肅的人不會把這宣揚成換幾本書的遊戲」。