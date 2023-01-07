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哈利回憶錄 英媒狠批算計、卑鄙 外界同情王室而不是他

編譯中心╱綜合6日電
哈利出版回憶錄「備胎」（Spare，暫譯），遭到外界批評「報復性強」且「精心算計」。(美聯社)
哈利出版回憶錄「備胎」（Spare，暫譯），遭到外界批評「報復性強」且「精心算計」。(美聯社)

英國哈利王子10日將上架的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）今天遭到英國媒體和評論家嚴厲批評，稱這本書「報復性強」且是「精心算計」，而王室則對廣泛外洩的書中內容不置一詞。

中央社引述法新社報導，哈利王子的回憶錄原定10日正式發行，但因西班牙文版已在西班牙錯誤開賣，而致書中內容外洩，並在這幾天登上報紙頭條和廣播節目。

諸如哈利聲稱2019年與兄長現任王儲威廉王子起爭執並被對方推倒在地，以及他如何失去童貞、曾經吸毒與曾在阿富汗擊斃25名神學士(Taliban，另譯塔利班)分子等爆料，同時招致了譴責和嘲笑。

這是哈利的母親黛安娜王妃1992年與作家莫頓（Andrew Morton）合作推出自傳「黛安娜：她的真實故事」（Diana：Her True Story，暫譯）以來，最重要一部和英國王室成員有關的書籍。

作家威爾森（A.N. Wilson）稱哈利這本由他人代筆的回憶錄「精心算計而且卑鄙」，是一本「惡毒」的書。

他在「每日郵報」撰文指出，「哈利做出將自己與王室不和『搬上檯面』這樣愚蠢至極的決定後，無疑處於巨大壓力…必須噴出盡可能多的惡意」、「但這使得他令人感到驚駭。無論他有何意圖，這都會使我們同情王室而不是他」。

「太陽報」則表示，儘管現年38歲的哈利因童年喪母且必須在大眾目光下哀悼母親而蒙受創傷，令人們同情他；「但這也無法成為他選擇摧毀性與報復的道路、為了數以百萬計美元而出賣家人的正當理由」。

「每日郵報」專欄作家莫伊爾（Jan Moir）說，在哈利和妻子梅根出現在各種節目和訪談中並向王室開火後，如今推出「備胎」一書實在是「歹戲拖棚」。

「衛報」專欄作家辛斯利夫（Gaby Hinsliff）表示，這本回憶錄已經超越「尷尬公共利益」的議題，而成了「家醜外揚」。

美國CNN主播勒蒙（Don Lemon）也對哈利「公布家族醜事」提出質疑，不明白這能達到什麼目的？「每個人都有家庭，我在我家會吵架，我要把這說出來，讓全世界來看嗎？」

此外，哈利在書中自爆，他2011年（約27歲）赴北極參加一場慈善活動時，冷到私處「小哈利」都「凍僵」。該活動以在北極徒步達305公里的方式募款，為期4天，據稱期間冷到攝氏零下15度至零下50度。

活動過後，哈利還必須風塵僕僕趕回英國，出席他老哥威廉王子和凱特王妃的婚宴。席間哈利和他父親、現任英國國王查理三世談到自己在北極凍僵的耳朵及臉頰。當時身為王儲的查理對哈利的遭遇，既感到「很有趣又同情」。

哈利出版回憶錄「備胎」（Spare，暫譯），遭到外界批評「報復性強」且「精心算計...
哈利出版回憶錄「備胎」（Spare，暫譯），遭到外界批評「報復性強」且「精心算計」。（Getty Images）

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