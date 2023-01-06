繼續宮鬥 卡蜜拉被傳羞辱凱特的父母 凱特忍氣吞聲？

凱特（中）與卡蜜拉（右）之間的關係與相處，始終是八卦刊物作文章的目標。（路透資料照片）

英國 皇室內的鬥爭流言，似乎總少不了王后卡蜜拉，自從她成功以第三者身分上位、擠走當時為威爾斯王妃的黛安娜，在公眾眼中始終難以擺脫「心機女」的形象，八卦刊物描繪下的她，在贏得目前尊貴的地位後，盡其所能的耍派頭，甚至欺負媳婦凱特 ，就是想要讓外界看清楚，她，才是目前英國皇室裡講話最大聲、最有地位的女人，而不是媒體捧上天、人氣不知道比她高多少倍的凱特。

據Radar Online報導，凱特的父母雖然經營事業有成、給她們姊弟很優渥的生活，然而英國人最講究出身背景，算是貴族後代的卡蜜拉就是瞧不起來自平民百姓家庭的凱特，故意在凱特的爸媽進肯辛頓宮探望外孫、外孫女時，只開僕人使用的通道，擺明了給他們難堪，一點也不管他們的外孫喬治，將來會是英國國王，凱特當然心裡有氣，卡蜜拉卻認為叫她爸媽走佣人的通道，「相當符合他們的身分」，凱特每次出現在卡蜜拉面前，卡蜜拉也會要她都要先行屈膝禮，表示對王后的尊崇。