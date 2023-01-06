哈利王子新書稱被威廉暴力攻擊受傷 威廉處處針對梅根

哈利王子（左）在新書中透露曾被哥哥威廉（右）暴力攻擊。（路透資料照片）

英國哈利 王子萬眾矚目的新書「Spare」（備胎）即將正式推出，歐美媒體搶先得到的部分內容果然勁爆，哈利不只砲轟哥哥威廉 曾經對他動粗、造成他的背上有明顯的傷痕，還指威廉處處針對梅根 ，不僅勸他不要求婚，當他希望他們兩對王子夫婦結合成堅強的4人小組、符合英國各界的期待時，威廉馬上打槍，嫌梅根不過是個美國女演員、不夠格，兩人鬧得兇到父親查理都曾經懇求他們兩個別再鬧下去，不要讓自己的晚年落得被人看笑話收場。

哈利這本書未上市先轟動，早前曾有小道消息稱他在書裡大爆繼母、也就是現任英國王后卡蜜拉的猛料，讓國王老爸查理和手下人員如臨大敵，警告他不可以跨過他們無法容忍的紅線，哈利因而大改稿，將攻擊父親與繼母的內容多刪一些，砲火變得主要射向目前已是王儲的威廉，也有形容即將上市的「Spare」已經不夠刺激，充滿了哈利為了重新和家人們和解的妥協，豈料並非如此。照目前搶先曝光的內容，哈利朝查理、卡蜜拉、威廉、凱特都發動攻勢，儘管威廉確實還是承受最大的攻擊—哈利從書名開始就擺脫不掉被威廉壓在腳下的憤恨、不滿。

所謂的「備胎」，是來自皇室長年的傳統，身為長子將要繼承一切的權勢和榮華富貴，身為次子的意義，只有哪一天長子出了什麼意外無法接班，才必須要有個備胎來應付。哈利在整本書中都流露出對身為備胎的不平，提及威廉在面前擺出「王位繼承人」的架子，完全不懂為何身為備胎的他會如此不開心，甚至還提到當自己出生那天，查理據說對他的母親黛安娜說了這樣的話：「太好了，妳給了我一個繼承人和一個備胎，我的（傳宗接代）重任完成了。」

在這種情況之下，哈利想當然耳始終對威廉有複雜的情緒，也不甘心真的就被當成「只是個備胎」，偏偏威廉就會在他面前擺起兄長與繼承者的架子，還對梅根進入皇室一直看不順眼。某天威廉又在哈利面前表示要「幫助」他，接著對他抱怨梅根有多麼難搞、沒禮貌、不友善等等，哈利一聽就火冒三丈：「你講這些跟那些媒體黑她的口吻有什麼兩樣？」認為這根本不是來幫忙，兩兄弟對彼此的火氣逐漸上升，哈利後來給了威廉一杯水，要威廉先喝口水冷靜一下，威廉馬上把水放下、吼著他衝過來，抓住他的衣領、把他項鍊扯斷，將他往地板上摔。哈利躺下時剛好壓到狗碗，被破裂的狗碗割傷背部，威廉要他像小時候兩人打架一樣還手，他並沒有聽從，威廉之後帶著愧疚的表情，要求他不能把事情對梅根說。沒跟後來看到他背上的傷，他也沒辦法再隱瞞，梅根當下的神情並不訝異，也沒有特別憤怒，反而是極度的哀傷。