哈利稱殺了25名神學士 前指揮官怒批「恐引來報仇」

英國哈利王子在自傳《Spare》揭露自己在阿富汗的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子,遭控背叛軍中同袍、還會挑起恐怖分子的報仇欲望。資料照片。(路透)

英國哈利 王子(Prince Harry)在自傳《Spare》(備位、備胎)揭露自己在阿富汗 的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子,現在不只遭控背叛軍中同袍、還「搬石頭砸了自己的腳」。

太陽報5日報導,曾短暫擔任駐阿富汗英軍「芬戈行動」(Operation Fingal)指揮官的英國陸軍退役上校坎普(Richard Kemp)表示,哈利在《Spare》的評論是「背叛了跟他並肩作戰的人」,同時抨擊他說自己並不把神學士死者視為人。

據報導,哈利在《Spare》稱他對執行任務期間「奪走人的生命」是既不感到自豪也不感到羞恥,並將將殲滅目標描述為「就像從棋盤上吃掉棋子一樣」。坎普上校受訪時表示,哈利是在暗示英國陸軍訓練他在內的人時,「不把敵人視為人類,這跟事實相去甚遠」。

坎普上校指出,英國陸軍十分謹慎地區別對待戰場上的無辜平民與戰士,同時警告哈利在自傳的爆料會挑起恐怖分子的報仇欲望,從而提升對他安全的威脅。他說,「這影響了他的人身安全,他搬石頭砸了自己的腳」(He has shot himself in the foot.)。

坎普上校告訴太陽報,在阿富汗作戰讓「哈利在陸軍與國家都獲得了非常良好的聲譽」,但《Spare》裡的言論會損害這種聲譽。他說,「包括我在內,以前對他評價很高的人,不會以完全相同的眼光看著他」。

除了坎普上校外,在戰爭期間因炸彈爆炸失去一條手臂與一條腿、被哈利譽為「英雄」的英國皇家海軍陸戰隊前隊員麥畢恩(Ben McBean)也發推文表示,「愛你哈利王子,但你需要閉嘴!讓人好奇跟他在一起的人,如果是好人,現在有人會叫他停下來」。

推特連結:https://twitter.com/benmcbean/status/1610974528967933952