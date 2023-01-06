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狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

哈利稱殺了25名神學士 前指揮官怒批「恐引來報仇」

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子在自傳《Spare》揭露自己在阿富汗的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子，遭控背叛軍中同袍、還會挑起恐怖分子的報仇欲望。資料照片。（路透）
英國哈利王子在自傳《Spare》揭露自己在阿富汗的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子，遭控背叛軍中同袍、還會挑起恐怖分子的報仇欲望。資料照片。（路透）

英國哈利王子（Prince Harry）在自傳《Spare》（備位、備胎）揭露自己在阿富汗的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子，現在不只遭控背叛軍中同袍、還「搬石頭砸了自己的腳」。

太陽報5日報導，曾短暫擔任駐阿富汗英軍「芬戈行動」（Operation Fingal）指揮官的英國陸軍退役上校坎普（Richard Kemp）表示，哈利在《Spare》的評論是「背叛了跟他並肩作戰的人」，同時抨擊他說自己並不把神學士死者視為人。

據報導，哈利在《Spare》稱他對執行任務期間「奪走人的生命」是既不感到自豪也不感到羞恥，並將將殲滅目標描述為「就像從棋盤上吃掉棋子一樣」。坎普上校受訪時表示，哈利是在暗示英國陸軍訓練他在內的人時，「不把敵人視為人類，這跟事實相去甚遠」。

坎普上校指出，英國陸軍十分謹慎地區別對待戰場上的無辜平民與戰士，同時警告哈利在自傳的爆料會挑起恐怖分子的報仇欲望，從而提升對他安全的威脅。他說，「這影響了他的人身安全，他搬石頭砸了自己的腳」（He has shot himself in the foot.）。

坎普上校告訴太陽報，在阿富汗作戰讓「哈利在陸軍與國家都獲得了非常良好的聲譽」，但《Spare》裡的言論會損害這種聲譽。他說，「包括我在內，以前對他評價很高的人，不會以完全相同的眼光看著他」。

除了坎普上校外，在戰爭期間因炸彈爆炸失去一條手臂與一條腿、被哈利譽為「英雄」的英國皇家海軍陸戰隊前隊員麥畢恩（Ben McBean）也發推文表示，「愛你哈利王子，但你需要閉嘴！讓人好奇跟他在一起的人，如果是好人，現在有人會叫他停下來」。

推特連結：https://twitter.com/benmcbean/status/1610974528967933952

哈利 英國 阿富汗

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