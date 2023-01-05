哈利自傳大爆料 CNN主播：不理解他「公布家醜」的目的

英國哈利王子自傳《Spare》西班牙版提前5天搶先上市。（Getty Images）

英國哈利 王子自傳《Spare》（備位、備胎）出版在即，先是衛報搶先曝光哥哥威廉 王儲曾「出手攻擊」他，西班牙版提前5天搶先上市，吸引媒體大幅報導。CNN主播勒蒙（Don Lemon）在節目討論此事時，就對他「公布家族醜事」（family dirty laundry）提出質疑。

白金漢宮對《Spare》與哈利受訪抱持沉默，而在5日的「CNN今晨」（CNN This Morning）節目中，CNN皇室特派記者佛斯特（Max Foster）簡介哈利爆料相關細節後，勒蒙稱自己不懂哈利為什麼想把這些事情公諸於世，「每個人都有家庭，我在我家會吵架，我要把這說出來，讓全世界來看嗎？」

勒蒙接著說，「我就不懂了，他究竟為什麼會想把這事情說出來，我知道他在賣書，但對我來說，這就…我要找的字是什麼，就還沒完（It's just not done.），你們懂嗎？」

勒蒙隨後思考著一個很難找的字以概括他對此事的感覺，最終脫口而出了「笨拙」（gauche）。在另一位記者諾比洛（Bianca Nobilo）說完話後，他才又批評起哈利宣稱他想要修復跟家人的關係，質疑他在自傳爆料「能達到什麼目的？」，稱「他到底正藉由通過公布家族醜事達到什麼目的？這就是問題了」。

來源：CNN