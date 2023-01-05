我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

連11敗…麥卡錫談判無效 眾院議長164年來最難產

哈利自傳大爆料 CNN主播：不理解他「公布家醜」的目的

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子自傳《Spare》西班牙版提前5天搶先上市。（Getty Images）
英國哈利王子自傳《Spare》西班牙版提前5天搶先上市。（Getty Images）

英國哈利王子自傳《Spare》（備位、備胎）出版在即，先是衛報搶先曝光哥哥威廉王儲曾「出手攻擊」他，西班牙版提前5天搶先上市，吸引媒體大幅報導。CNN主播勒蒙（Don Lemon）在節目討論此事時，就對他「公布家族醜事」（family dirty laundry）提出質疑。

白金漢宮對《Spare》與哈利受訪抱持沉默，而在5日的「CNN今晨」（CNN This Morning）節目中，CNN皇室特派記者佛斯特（Max Foster）簡介哈利爆料相關細節後，勒蒙稱自己不懂哈利為什麼想把這些事情公諸於世，「每個人都有家庭，我在我家會吵架，我要把這說出來，讓全世界來看嗎？」

勒蒙接著說，「我就不懂了，他究竟為什麼會想把這事情說出來，我知道他在賣書，但對我來說，這就…我要找的字是什麼，就還沒完（It's just not done.），你們懂嗎？」

勒蒙隨後思考著一個很難找的字以概括他對此事的感覺，最終脫口而出了「笨拙」（gauche）。在另一位記者諾比洛（Bianca Nobilo）說完話後，他才又批評起哈利宣稱他想要修復跟家人的關係，質疑他在自傳爆料「能達到什麼目的？」，稱「他到底正藉由通過公布家族醜事達到什麼目的？這就是問題了」。

來源：CNN

哈利 威廉 英國

上一則

墨西哥毒梟之子被捕 幫派火燒機場、槍擊軍機 3維安喪名

延伸閱讀

回憶錄出版前受訪 哈利王子拒承諾出席父王加冕禮

回憶錄出版前受訪 哈利王子拒承諾出席父王加冕禮
哈利當年穿納粹軍服跑趴 竟是威廉與凱特的主意？

哈利當年穿納粹軍服跑趴 竟是威廉與凱特的主意？
兄弟大吵到動手 哈利新書：威廉出手將我打倒在地

兄弟大吵到動手 哈利新書：威廉出手將我打倒在地
哈利砲轟父兄讓他當壞人 「沒有想和解」

哈利砲轟父兄讓他當壞人 「沒有想和解」

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店