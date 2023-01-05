我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股收黑 就業數據強勁好消息變壞消息

仍有20人不投麥卡錫 眾院議長投票進入第10輪

回憶錄出版前受訪 哈利王子拒承諾出席父王加冕禮

中央社倫敦5日綜合外電報導
哈利王子。美聯社
哈利王子。美聯社

根據英國獨立電視台即將播出的專訪內容，哈利王子拒絕承諾出席父王查爾斯三世的加冕典禮，並且強調對他和王室間的問題三緘其口無濟於事。

路透報導，英王查爾斯三世（King Charles III）的么子哈利王子（Prince Harry）回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）下週出版，他在書中對王室和王室幕僚預料將有更多尖銳批評。在此之前，哈利王子接受電視台訪問的內容會先播出。

在英國獨立電視台（ITV）的訪問中，當被問到如果受邀參與加冕典禮是否會出席時，哈利說：「從現在到那個時候可能發生很多事情；不過，呃，大門永遠敞開，球在他們那邊的場地上。」

「還有得討論，我真的希望他們會坐下來好好談。」

獨立電視台今天將這個片段上傳推特，就在數小時前，「衛報」（The Guardian）披露了「備胎」部分內容，在書中哈利王子自稱曾與兄長威廉王子（Prince William）因故起爭執，並且指控遭到對方打倒在地。

哈利王子在獨立電視台訪問中說：「我不曉得三緘其口究竟如何能夠改善情況。」

當被問到自從2020年卸除王室職責以來、他對於王室的批評，威廉有何反應時，哈利回答：「他的版本大概和我有天壤之別。」

哈利接受獨立電視台和美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）訪談內容定於8日播出，「備胎」預定10日出版。

影片來源：youtube/60 Minutes

哈利 威廉 英國

上一則

普亭下令俄軍停火 烏克蘭不領情反批偽善

下一則

巴拉圭4月總統大選 牽動與台灣邦交關係

延伸閱讀

哈利當年穿納粹軍服跑趴 竟是威廉與凱特的主意？

哈利當年穿納粹軍服跑趴 竟是威廉與凱特的主意？
兄弟大吵到動手 哈利新書：威廉出手將我打倒在地

兄弟大吵到動手 哈利新書：威廉出手將我打倒在地
哈利砲轟父兄讓他當壞人 「沒有想和解」

哈利砲轟父兄讓他當壞人 「沒有想和解」
哈利王子再開砲：父兄沒有想和解 寧可讓他當壞人

哈利王子再開砲：父兄沒有想和解 寧可讓他當壞人

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票
替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘

替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘