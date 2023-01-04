兄弟大吵到動手 哈利新書：威廉出手將我打倒在地

英國哈利王子備受期待的自傳「Spare」即將出版上市，書中被預期將爆出更多有關英國王室的內幕，近期曝光的內容則提到威廉王子竟「出手攻擊哈利」。（美聯社）

英國哈利 王子（Prince Harry）備受期待的自傳「Spare」即將出版上市，書中被預期將爆出更多有關英國王室的內幕，近期曝光的內容則提到威廉 王子（Prince William）竟「出手攻擊哈利」。

衛報報導，哈利在自傳中講述與哥哥威廉的關係因為自己與梅根 （Meghan Markle）的婚姻而破裂，他提到2019年在倫敦家中的一次衝突，稱威廉當時認為梅根「難相處」、「粗魯」和「不友好」，隨後衝突一觸即發，哈利寫道「直到威廉抓住我的衣領、扯掉我的項鍊，然後把我打倒在地」，哈利表示這場衝突導致他的背部受傷。

哈利表示當時威廉想談談「兄弟之間的關係」以及「與媒體的鬥爭」，但當威廉抵達時情緒已經相當高漲。哈利稱自己在威廉抱怨完梅根後告訴哥哥「你只是在重複媒體的敘述」，但威廉表現地相當不理性、導致兩人互相吼叫。哈利接著指責哥哥表現得像個繼承人、質疑對方為何無法理解自己對身為「備胎」（Spare）感到不滿。

在威廉聲稱自己正努力提供幫助前兩人還互相辱罵，哈利表示「你是認真的嗎？幫我？抱歉！這就是你所指的幫助我嗎？」，這句話似乎激怒威廉，後者一邊走近並一邊咒罵，這時哈利來到廚房並給哥哥倒了一杯水，然後說「威廉，這樣我沒無法跟你溝通」，沒想到威廉迎面走來並出手攻擊，哈利表示自己摔在狗碗上並把它壓碎、碎片更弄傷其背部，休息片刻後站起來較威廉離開。

哈利提到威廉這時以「小時候兩人打架」為由希望他反擊，但被拒絕後選擇離開，接著「滿臉遺憾和歉意地回來」，最後威廉要再離開時轉身說道「你不需要告訴梅根這件事」。哈利表示自己確實沒有告訴妻子，但梅根後來還是發現他背上的傷勢，並在得知丈夫與兄弟的衝突後表現出「不驚訝、不太生氣但非常傷心」。

據悉，上述段落僅僅是「Spare」中的一部分，這本將於10日在全球發行的自傳將可能激起英國王室的強烈反應。書中還包含哈利的童年、學業、皇室成員經歷、軍旅生涯、他與父母和兄弟的關係以及與梅根的生活經歷等。