哈利砲轟父兄讓他當壞人 「沒有想和解」

哈利王子（後排中）在電視訪問中直接表明，父兄沒有想跟他和解的意思。（美聯社資料照片）

英國哈利 王子備受各方矚目的新書「備胎」（Spare，暫譯），即將在本月上市，內容已被預期將爆出一堆王室猛料，王室人員嚴陣以待。英國媒體報導，「Spare」裡哈利主要的針對目標應該還是身為王儲的哥哥威廉，嫂嫂凱特 也難免被流彈波及，不過他很識相的繞過父親查理與繼母卡蜜拉，因為兩人目前貴為英國國王、王后，他真的惹不起，查理也警告過，倘若卡蜜拉在他書中被攻擊，那就是跨過紅線，後果絕非他所能承受。

哈利近日已在為「Spare」宣傳造勢，上了美國著名主持人安德森庫柏、英國ITV主持人湯姆布萊德比的節目，公開表明：「我希望能夠再度擁有我的父親和哥哥，事情不用弄成這樣，可是他們一點都沒有想要和解的意思。」哈利自認把彼此不和鬧到公眾眼前也很不得已：「每一次我想要關起門來解決這些事，永遠會有一堆簡報、小道消息或是為了對付我和我妻子所編造出來的故事。我們家座右銘雖然是永遠不要抱怨、永遠不要解釋，但真的只是座右銘而已。他們（白金漢宮的人員）總會找那些王室特派員對話，一點一滴的把他們自己編的內容餵給媒體記者，然後記者就稱他們得到白金漢宮方面的回應，但其實整篇報導都只是白金漢宮人員們的說法。」

提到父兄，哈利講得直接：「他們好像覺得最好讓我和我太太一直看起來像這件風波裡的反派，對他們比較好。我想要回自己的父親。我想要回自己的哥哥。」英國媒體自然繼續隨著王室起舞，幫著他們批鬥哈利與梅根，哈利則無奈的嘆道：「我想要的是一個家，而不是一個機構。」

英國媒體則大肆批評哈利夫婦，並指控他們冒犯已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）。

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