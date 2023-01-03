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日皇室睽違3年賀年 愛子初體驗

編譯陳韋廷／綜合2日電
日本皇室2日在皇宮舉行「新年一般參賀」，女兒愛子公主（右）首次參加。（美聯社）
日本皇室2日在皇宮舉行「新年一般參賀」，女兒愛子公主（右）首次參加。（美聯社）

日皇德仁2日在皇宮接受國民祝賀，並發表3年來首次的新年演說，當天也是德仁獨生女愛子公主成年後首次參加這項「新年一般參賀」活動，上皇明仁和上皇后美智子也出席活動。該活動此前因新冠疫情連2年停辦，今年恢復舉辦。

日本放送協會（NHK）報導，為防止新冠病毒傳播，只有大約9,600人獲准進入皇宮參加活動。這些人由抽籤選出。

日本皇室每年1月2日在皇宮舉行「新年一般參賀」活動。活動分上、下午各3場，共6場，每場約1,600人參加。日皇德仁與皇后雅子6場活動均出席，同行的還有王儲文仁親王夫婦及其他皇室成員。上皇伉儷則只出席上午舉行的3場活動。

2日早上首場活動，皇室17名主要成員有15人出席。只有成年皇族能出席此活動，2021年12月成年的愛子公主今年首次出席。身穿水藍色禮服的她，站在母親雅子皇后旁向民眾揮手致意。

日皇德仁致詞時表示，過去3年，由於疫情和其他因素，許多人都遇到困難，「經過3年歲月，能和大家一起慶祝新年，實感欣慰。祈願今年大家能過個安泰的好年。」德仁以「祈願我國和世界民眾幸福」結束致詞後，笑著向聚集在東庭的人們揮手致意。

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