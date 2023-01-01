我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府難租屋 25歲準國會議員：信用差 睡朋友沙發

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

日皇室睽違3年新年參賀 愛子公主首度參加

中央社／東京2日專電
日本皇室每年1月2日舉行「新年一般參賀」活動，皇居開放民眾前往賀年。受到COVID-19疫情影響，皇室睽違3年舉辦此活動。照片由左而右是日皇德仁、皇后雅子、愛子內親王。（中央社）
日本皇室每年1月2日舉行「新年一般參賀」活動，皇居開放民眾前往賀年。受到COVID-19疫情影響，皇室睽違3年舉辦此活動。照片由左而右是日皇德仁、皇后雅子、愛子內親王。（中央社）

日本皇室每年1月2日舉行「新年一般參賀」活動，皇居開放民眾前往賀年。受到COVID-19疫情影響，皇室睽違3年舉辦此活動，日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王首度參加。

日本皇室舉辦「新年一般參賀」活動，為了做好COVID-19防疫，能夠前往參賀者是從事先申請的民眾當中抽選出約9600人。活動上午實施3場、下午3場，共6場，每場約1600人參加。

皇室主要成員會站在皇宮長和殿的陽台接受民眾賀年。今天首場參賀活動，皇室主要成員17人當中有15人出席。

日皇伉儷及獨生女愛子、秋篠宮伉儷及其次女佳子6場活動都會出席，上皇明仁及上皇后美智子只出席上午舉行的3場活動。首場賀新年活動於10時10分開始。

日皇德仁致詞時表示，「受到COVID-19影響，大家都辛苦了，經過3年的歲月，今天能如此與大家一同慶祝新年，實感欣慰」。

德仁還說：「祈願今年大家能過一個安泰的好年。」

皇室「新年一般參賀」活動受到疫情影響停辦，今天是時隔3年後舉辦。愛子於2021年12月成年，成年皇族才能出席此活動。

疫情 日本 防疫

上一則

解放軍「無偵-7」在沖繩附近現蹤 日戰機升空戒備

下一則

自己要用的鈾自己做 英國啟動核燃料基金 降低對俄依賴

延伸閱讀

果真「英宮甄嬛傳」？威廉、哈利難和解因妻子間的戰爭

果真「英宮甄嬛傳」？威廉、哈利難和解因妻子間的戰爭
日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光
皇室專家最新狠話：梅根只把嫁給哈利當做成名跳板

皇室專家最新狠話：梅根只把嫁給哈利當做成名跳板
查理怎麼對付哈利與梅根？不變應萬變比拔掉頭銜好？

查理怎麼對付哈利與梅根？不變應萬變比拔掉頭銜好？

熱門新聞

榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

2022-12-25 10:26
喬治（左起）、路易與夏綠蒂，目前可愛討喜，長大以後恐難逃手足大戰？（歐新社資料照片）

英國兩位小王子 會走上父執輩後塵終翻臉？

2022-12-25 15:47
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉

跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招