日皇室睽違3年新年參賀 愛子公主首度參加

日本皇室每年1月2日舉行「新年一般參賀」活動，皇居開放民眾前往賀年。受到COVID-19疫情影響，皇室睽違3年舉辦此活動。照片由左而右是日皇德仁、皇后雅子、愛子內親王。（中央社）

日本 皇室每年1月2日舉行「新年一般參賀」活動，皇居開放民眾前往賀年。受到COVID-19疫情 影響，皇室睽違3年舉辦此活動，日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王首度參加。

日本皇室舉辦「新年一般參賀」活動，為了做好COVID-19防疫 ，能夠前往參賀者是從事先申請的民眾當中抽選出約9600人。活動上午實施3場、下午3場，共6場，每場約1600人參加。

皇室主要成員會站在皇宮長和殿的陽台接受民眾賀年。今天首場參賀活動，皇室主要成員17人當中有15人出席。

日皇伉儷及獨生女愛子、秋篠宮伉儷及其次女佳子6場活動都會出席，上皇明仁及上皇后美智子只出席上午舉行的3場活動。首場賀新年活動於10時10分開始。

日皇德仁致詞時表示，「受到COVID-19影響，大家都辛苦了，經過3年的歲月，今天能如此與大家一同慶祝新年，實感欣慰」。

德仁還說：「祈願今年大家能過一個安泰的好年。」

皇室「新年一般參賀」活動受到疫情影響停辦，今天是時隔3年後舉辦。愛子於2021年12月成年，成年皇族才能出席此活動。