果真「英宮甄嬛傳」？威廉、哈利難和解因妻子間的戰爭

哈利（左起）、梅根與威廉、凱特之間心結極重，很難和解。（路透資料照片）

英國皇室兩位王子威廉、哈利 和各自妻子凱特 、梅根 之間的難解局面，短期內似乎無法畫下句點，隨著Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」造成巨大爭議，接著哈利又要推出自己的專書「Spare」，被傳會有更多批評兄長的內容，兩對夫妻何時才能消弭衝突？各方都在高度關注。

專門報導明星與名流八卦的Radar Online，引述不具名消息來源稱，威廉和哈利兄弟難和好，因為兩人都挺自己的妻子，偏偏凱特與梅根個性不合、從第一天就不對盤，梅根以為自己會得到熱情的歡迎、嫌凱特對她太冷淡，凱特忙著應付皇室裡面更需要招呼的人，沒有顧及到梅根初來乍到、可能需要有類似經驗的女性伸出友誼之手、幫助她更能適應，因而妯娌之間始終不融洽。

雪上加霜的是，兩位王子的伴侶不免被媒體拿來比美貌、比性格、比穿著品味、比對流行的影響力等等，大小事都可以拿來比，有比較就會傷和氣。曾經待過好萊塢的梅根，藝人性格強烈，勢必要爭取到各方的關注，對於皇室傳統上非王儲以及其家人要甘心低調、不能比國王和王儲更出風頭這種慣例難以忍受，凱特也被激起競爭心，兩個女人明爭暗鬥，都在丈夫面前編派對方的不是，鬧得更不和諧。

哈利與梅根後來主動提出要離開英國、到美國發展，看似拉開和威廉與凱特的距離，可以不用再面對面不愉快，想不到此舉被心心念念要接掌王位的威廉，視為對君主制的大破壞，對哈利怒火升至高點，在家人集合商討應對之策時，對哈利大聲咆哮，兄弟之間的裂縫加劇。