我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

日本天皇新年祈願 盼成為抱持希望向前邁進的一年

中央社／東京1日電
日皇德仁。（路透資料照片）
日皇德仁。（路透資料照片）

日皇德仁今天透過書面方式發表新年感想，除回顧日本過去一年經歷天災、疫情及物價高漲等，也期盼2023年對日本及全世界的人們來說，都是能抱持希望向前邁進的一年。

日本放送協會（NHK）報導，德仁說，日本各地2022年遭受地震、颱風、大雪等天災侵襲，疫情也持續對日本社會帶來嚴重影響，加上物價高漲等情況，2022年對大家來說都是辛苦的一年。

他也提到全球各地至今仍頻繁發生戰爭或紛爭，對許多人因此失去生命深感悲傷。他說，為了能在國際社會上跨越不同立場，強烈感受到透過不斷對話相互合作的重要性。

德仁說，雖然面對許多難題，但衷心期盼所有人未來都能相互體諒彼此支持，一起跨越難關；希望2023年對日本及全世界的人們來說，都是能抱持希望向前邁進的一年。

德仁夫婦今年也將在關注疫情發展的同時，前往日本各地親近日本民眾。另外，兩人今年6月還將迎接結婚30週年紀念。

讀賣新聞報導，德仁今天清晨5時30分起在皇居參加宮中祈福儀式，之後跟皇后雅子一同出席「新年祝賀之儀」，接受日本三權首長及外國駐日大使等人祝賀。

德仁1月2日將在皇居接受民眾新年祝賀，這次除了是睽違3年再度舉行，也是德仁獨生女愛子內親王首次出席。

日本 疫情 地震

上一則

澳洲雪梨新年絢麗煙火 率全球揮別疫情陰霾

延伸閱讀

工藤靜香合體女兒 相隔24年回歸紅白演唱 被讚雙女神

工藤靜香合體女兒 相隔24年回歸紅白演唱 被讚雙女神
中海警船去年巡釣魚台水域336天 創10年紀錄

中海警船去年巡釣魚台水域336天 創10年紀錄
防「台灣有事」日沖繩與九州軍事設施地下化

防「台灣有事」日沖繩與九州軍事設施地下化
日世田谷一家4口滅門懸案「22年未破」 懸賞金2000萬日圓

日世田谷一家4口滅門懸案「22年未破」 懸賞金2000萬日圓

熱門新聞

全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
卡蜜拉據傳早在媳婦嫁進來之前，已經非常不滿意，曾設法阻攔。（歐新社資料照片）

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

2022-12-24 12:48
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

2022-12-25 10:26
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18

超人氣

更多 >
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易