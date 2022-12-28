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將梅根與川普、馬斯克等「自戀者」並列 憤怒粉絲要求道歉

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子的妻子梅根。資料照片。（路透）
英國哈利王子的妻子梅根。資料照片。（路透）

美國媒體Politico日前發布一篇文章，將英國哈利王子的妻子梅根貼上了類似推特老闆馬斯克與美國前總統川普等人的「自戀者」（narcissist）標籤，讓她的粉絲要求Politico為此道歉，還認為該文有「種族歧視」。

《POLITICO Magazine》26日刊登了特約作家魏斯（Joanna Weiss）撰寫的觀點，題為「2022年是我們終於都厭倦了自戀狂的一年」，組圖可見到梅根與川普、威斯特、推特老闆馬斯克、已倒閉新創驗血公司「Theranos」創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）與破產加密幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）並列。

魏斯在文章稱這些人把注意力當作貨幣，將自我作為燃料，「在一段時間內獲得了他們所渴望的回報」。據每日郵報轉述，魏斯稱2022年對梅根等人來說，「他們中的一些人受到了應有的報應，一些人得到了更糟的：我們不感興趣」，這讓梅根支持者大為不滿，抨擊魏斯竟把她跟另外幾個人並列。

例如，在紀錄片《哈利王子與梅根》現身的BotSentinel公司創辦人兼執行長布齊（Christopher Bouzy）寫道，雖然他相信川普、SBF跟荷姆斯是罪犯，威斯特則是反猶主義者，但梅根唯一的冒犯就是「生為黑人的同時為自己辯護」。

布齊指出，把梅根置於罪犯跟反猶主義者中間不是意外，「對梅根的仇恨顯而易見，有色人種女性保護家人與捍衛自己不是自戀，這是生存」。接著又寫到，「這些恨梅根的人全都有一個共同點」，再指「梅根得到了王子，而你們必須學著面對」。

面對梅根粉絲的攻訐，Politico編輯主任希斯（Ryan Heath）在推特被某人標記後回文辯護，「如果妳因為我們600位記者之一在名單納入梅根就想要取消整個刊物，那妳的確是厭倦了自由辯論。相反的，如果妳其實只是不同意她被列上那張名單，那妳可以這樣說」。

梅根 川普 推特

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