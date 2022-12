將梅根與川普、馬斯克等「自戀者」並列 憤怒粉絲要求道歉

美國媒體Politico日前發布一篇文章,將英國哈利王子的妻子梅根 貼上了類似推特 老闆馬斯克與美國前總統川普 等人的「自戀者」(narcissist)標籤,讓她的粉絲要求Politico為此道歉,還認為該文有「種族歧視」。

《POLITICO Magazine》26日刊登了特約作家魏斯(Joanna Weiss)撰寫的觀點,題為「2022年是我們終於都厭倦了自戀狂的一年」,組圖可見到梅根與川普、威斯特、推特老闆馬斯克、已倒閉新創驗血公司「Theranos」創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)與破產加密幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德(SBF)並列。

魏斯在文章稱這些人把注意力當作貨幣,將自我作為燃料,「在一段時間內獲得了他們所渴望的回報」。據每日郵報轉述,魏斯稱2022年對梅根等人來說,「他們中的一些人受到了應有的報應,一些人得到了更糟的:我們不感興趣」,這讓梅根支持者大為不滿,抨擊魏斯竟把她跟另外幾個人並列。

What is this bullshit, @Politico @JoannaWeiss?



Elon Musk, Donald Trump, Kanye West, SBF, and Elizabeth Holmes? All megalomaniacal narcissists.



BUT Meghan Markle? A black woman standing up for herself? Out of everyone, you go after her?



