將梅根與川普、馬斯克等「自戀者」並列 憤怒粉絲要求道歉

英國哈利王子的妻子梅根。資料照片。（路透）

美國媒體Politico日前發布一篇文章，將英國哈利王子的妻子梅根 貼上了類似推特 老闆馬斯克與美國前總統川普 等人的「自戀者」（narcissist）標籤，讓她的粉絲要求Politico為此道歉，還認為該文有「種族歧視」。

《POLITICO Magazine》26日刊登了特約作家魏斯（Joanna Weiss）撰寫的觀點，題為「2022年是我們終於都厭倦了自戀狂的一年」，組圖可見到梅根與川普、威斯特、推特老闆馬斯克、已倒閉新創驗血公司「Theranos」創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）與破產加密幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）並列。

魏斯在文章稱這些人把注意力當作貨幣，將自我作為燃料，「在一段時間內獲得了他們所渴望的回報」。據每日郵報轉述，魏斯稱2022年對梅根等人來說，「他們中的一些人受到了應有的報應，一些人得到了更糟的：我們不感興趣」，這讓梅根支持者大為不滿，抨擊魏斯竟把她跟另外幾個人並列。

What is this bullshit, @Politico @JoannaWeiss?



Elon Musk, Donald Trump, Kanye West, SBF, and Elizabeth Holmes? All megalomaniacal narcissists.



BUT Meghan Markle? A black woman standing up for herself? Out of everyone, you go after her?



Delete this bullshit. Do better. pic.twitter.com/3RqdzwKHQF — Nick Laparra (@NickLaparra) December 26, 2022

例如，在紀錄片《哈利王子與梅根》現身的BotSentinel公司創辦人兼執行長布齊（Christopher Bouzy）寫道，雖然他相信川普、SBF跟荷姆斯是罪犯，威斯特則是反猶主義者，但梅根唯一的冒犯就是「生為黑人的同時為自己辯護」。

布齊指出，把梅根置於罪犯跟反猶主義者中間不是意外，「對梅根的仇恨顯而易見，有色人種女性保護家人與捍衛自己不是自戀，這是生存」。接著又寫到，「這些恨梅根的人全都有一個共同點」，再指「梅根得到了王子，而你們必須學著面對」。

面對梅根粉絲的攻訐，Politico編輯主任希斯（Ryan Heath）在推特被某人標記後回文辯護，「如果妳因為我們600位記者之一在名單納入梅根就想要取消整個刊物，那妳的確是厭倦了自由辯論。相反的，如果妳其實只是不同意她被列上那張名單，那妳可以這樣說」。