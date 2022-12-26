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英王聖誕文告談「失去家人痛苦」 讚民眾團結一致

編譯中心／綜合25日電
在桑德令罕宮過聖誕的英王查理三世（前右）、王后卡蜜拉（前左）與王室成員，25日徒步前往附近的教堂參加聖誕禮拜。（美聯社）
在桑德令罕宮過聖誕的英王查理三世（前右）、王后卡蜜拉（前左）與王室成員，25日徒步前往附近的教堂參加聖誕禮拜。（美聯社）

英國國王查理三世在登基以來的首次聖誕文告中，讚揚遭受經濟衰退打擊的英國人民「發自內心團結」，正努力因應著不斷惡化的生計困難危機。

在位逾70年的英國女王伊麗莎白二世今年9月8日辭世，她的長子查理三世旋即繼承王位。74歲的查理三世今天向全國發表聖誕文告，感謝各界在女王過世後表達的「愛戴與弔慰」。他也說，聖誕節對失去家人的人而言特別痛苦，「我們在每個熟悉的季節轉換時都感受到他們的缺席，在每個珍貴傳統中都會憶起他們」。

查理三世接著提到英國日益嚴重的經濟困境衝擊，因為數十年來新高的通膨率影響了人民收入，公私部門要求提高薪資的罷工潮也加劇擴大。

在桑德令罕宮過聖誕的英王查理三世（前右）、王后卡蜜拉（前左）與王室成員，25日徒...
在桑德令罕宮過聖誕的英王查理三世（前右）、王后卡蜜拉（前左）與王室成員，25日徒步前往附近的教堂參加聖誕禮拜。（Getty Images）

查理三世在預錄的聖誕文告中說道：「我特別想向所有極為善良的人們致敬，他們很慷慨地提供食物、捐款或時間，為他們周邊那些最需要幫助的人們提供支援。」「我們的教堂、猶太會堂、清真寺、廟宇及錫克教寺廟再次聯手為挨餓的民眾提供食物，全年提供愛與支持。」

他感謝慷慨提供食物、捐贈甚至時間以支援有需要者的人，以及在困難環境下持續工作的慈善組織，並以其子王儲威廉夫婦出訪威爾斯的見聞為例子。

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