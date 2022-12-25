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查理怎麼對付哈利與梅根？不變應萬變比拔掉頭銜好？

記者蘇詠智／即時報導
英國國王查理目前對公開指責皇室的兒子與媳婦，暫時沒任何制裁。（路透資料照片）
英國國王查理目前對公開指責皇室的兒子與媳婦，暫時沒任何制裁。（路透資料照片）

Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」推出後造成巨大爭議，卻同時締造該平台史上紀錄片最高收視成績，英國不少皇室支持者和力挺皇室的官員疾呼國王查理剝奪哈利與梅根的貴族頭銜，查理卻遲遲沒有動作，英國也有人逆風發言，認為一旦剝奪他倆的貴族頭銜，將有如火上加油，恐怕會帶來更多的紛擾。

「哈利王子與梅根」中，梅根大罵自己在皇室的日子，彷彿怎麼做都不夠好，已經很努力要融入也沒用。哈利不滿皇室人員寧可撒謊保護哥哥威廉，因為威廉是未來的國王，卻不願意說真話來維護自己與梅根，甚至還抹黑梅根來幫祝威廉不被搶風頭。哈利更稱梅根一度流產是因為煩心他們控告八卦刊物侵犯隱私的官司，等於與皇室和媒體都槓上，也難怪節目推出後受到的冷嘲熱諷不斷，變成全英公敵。

以查理的權力，確實可以剝奪哈利和梅根的貴族頭銜，但有人提醒，哈利和梅根光是在皇室內生活受到差別待遇就能夠鬧成這樣，若是真的被剝奪頭銜，肯定沒完沒了，皇室最不希望的就是「哈利王子與梅根」有第2季，若是他們真的被貶為平民，第2季就準備登場了，難怪查理到現在仍是以不變應萬變，盡量冷處理，不隨之起舞。

可是「哈利王子與梅根」強大的收視，好萊塢不可能不看在眼裡，Netflix被傳很想繼續做下去，也有人看好哈利和梅根在演藝圈的未來，預言兩人持續拍片下去，哪一天如果入圍奧斯卡，大家也不用太意外。

哈利（右）與梅根在英國受到強烈抨擊，一堆人士呼籲剝奪他們的貴族頭銜。（路透資料照...
哈利（右）與梅根在英國受到強烈抨擊，一堆人士呼籲剝奪他們的貴族頭銜。（路透資料照片）

梅根 哈利 威廉

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