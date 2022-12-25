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英王首次發表聖誕文告 風格不同女王

編譯中心／綜合24日電
英王查理三世會在亡母下葬的溫莎堡聖喬治教堂，發表登基後首份聖誕文告。（路透）
英王查理三世會在亡母下葬的溫莎堡聖喬治教堂，發表登基後首份聖誕文告。（路透）

英王查理三世25日發表登基後首份聖誕文告，演說是在13日在溫莎堡聖喬治教堂預先錄製，媒體猜測，查理將追思已故女王伊麗莎白二世，並向其致敬。

綜合英媒報導，查理三世的聖誕影片拍攝地點位於溫莎城堡的聖喬治教堂，該處同時也是女王伊麗莎白二世長眠之地。從白金漢宮公開的照片可見，溫莎堡聖喬治教堂以冬青和常春藤布置，查理在他的首個聖誕影片中，選擇站在一棵裝飾著松果與可持續飾品的巨大聖誕樹前發表演說，表達了他一直以來對環保議題的關注。

報導稱，查理的聖誕影片風格與已故女王截然不同，因為女王通常會坐在一張擺滿她家人照片的桌子前發表演說，但媒體認為，這場演說對查理，乃至整個英國王室，都是一個重要里程碑，因為這是他們在失去女王後，迎來的第一個聖誕節。

白金漢宮至今尚未透露查理三世的談話內容，僅證實今年的國歌和聖誕頌歌將由聖喬治教堂的唱詩班負責演唱，不過媒體猜測，查理三世是特意選擇伊麗莎白二世下葬的地點發表聖誕文告，有向亡母致敬之意，並重提女王一生對英國的貢獻，並避談王室近日傳出的內部不和與負面消息。

英國君主發表聖誕文告的傳統已有90年的歷史。1922年，BBC創始總幹事瑞斯（John Reith）首次邀請喬治五世向大英帝國發送聖誕賀詞，相關計畫卻因為國王認為廣播是一種娛樂媒介，一直等到1932年才首次實現。

1957年，已故女王伊麗莎白二世首度在電視發表其聖誕文告，並一直維持這個慣例到去年的聖誕。伊麗莎白二世生前多在宮室桌邊發表聖誕文告，發表她對世界議題、國家起跌的關注，帶出個人信念，起着鼓舞振奮人心的作用。她去年在聖誕文告提及「交棒」予下一代。

在伊麗莎白二世今年9月8日辭世後的首個聖誕日，查理三世和王后卡蜜拉等王室成員仍會按一向習慣，到諾福克郡的桑德林厄姆大宅過節，但衛報和BBC等指英王伉儷在聖誕後會打破傳統，轉往蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡莊園內的私人官邸伯克霍爾大宅度假。

查理三世 英國 常春藤

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