稱梅根應裸體遊街 太陽報後悔撤文 哈梅：耍公關噱頭

英國太陽報日前刊登名嘴評論哈利王子（右）的妻子梅根根（左）的專欄文章遭投訴。（美聯社資料照片）

英國 「太陽報」（The Sun）上周刊登名嘴克拉克森（Jeremy Clarkson）評論哈利 王子（Prince Harry）妻子梅根 根（Meghan）的專欄文章，提到他夢想梅根被拉去裸體遊街示眾，引來2萬多人投訴。「太陽報」23日為了刊登此文深表後悔。而這哈利夫婦24日指責這是太陽報的「公關噱頭」（PR stunt）。

克拉克森曾主持英國廣播公司（BBC）節目「頂級跑車秀」（Top Gear），他在替太陽報撰寫的文章中說，他「厭惡」梅根，夢想著有一天，「她赤身裸體被拉到英國每一座小鎮遊街示眾，群眾高喊『可恥』，並朝她潑糞」。

克拉克森的文章是回應哈利夫婦最近在影音串流平台Netflix推出的紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）。這對夫婦在紀錄片中嚴厲抨擊這家英國小報。

這篇文章一出，引發強烈反彈，超過2萬人向英國「獨立新聞標準組織」（Independent Press Standards Organisation）投訴，創下歷來最多紀錄，還有許多知名人士批評這篇文章，包括作家浦爾曼（Philip Pullman）與倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）。

經克拉克森要求，太陽報已於19日自網站撤文。克拉克森在推特（Twitter）發文說，他「不太得體地提到『權力遊戲』（Game of Thrones）場景，惹得許多人不快」。他又說：「造成這麼大的傷害，我很震驚。未來我會更謹慎。」

太陽報在網站聲明中表示：「我們後悔在太陽報刊登這篇文章，我們真誠地道歉。」並稱，「專欄作家的文章純屬個人意見，但身為出版者，我們了解到言論自由伴隨著責任」。太陽報補充說，這篇文章也會從檔案中撤除。

但哈利王子夫婦的發言人對此作出嘲諷的回應，抨擊太陽報並未聯繫梅根直接向她道歉，這只不過是個公關噱頭罷了。

此外，鏡報（The Mirror）報導，儘管哈利與梅根夫妻倆不斷控訴王室種種，英國多數民眾認為應該要剝奪哈利梅根夫妻倆的王室頭銜，但英國國王查理三世目前並未考慮，仍高機率邀請兩人出席加冕典禮，此外，王室專家麗貝卡透露，查理三世仍願意隨時為哈利敞開大門，同時也願意接受哈利回歸王室。