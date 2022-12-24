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美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

英王后卡蜜拉接手安德魯軍銜 凱特首掌軍職

編譯中心／綜合23日電
威廉王子（左二）與凱特王妃（右）與家人們，一同出席倫敦西敏寺的聖誕頌歌儀式。（路透）
威廉王子（左二）與凱特王妃（右）與家人們，一同出席倫敦西敏寺的聖誕頌歌儀式。（路透）

英國安德魯王子因性侵醜聞而遭拔除包括擲彈兵近衛團上校（Colonel of the Grenadier Guards）在內的軍銜，白金漢宮宣布皇家高階軍事職位改組，由王后卡蜜拉接掌他的職位，而威爾斯親王威廉，則將接下國王查爾三世原本的職位，成為威爾斯衛隊上校。

每日郵報報導，白金漢宮提前在明年英王壽辰閱兵前，宣布相關人事調整。而明年英王壽辰閱兵—查理國王登基以來的第一次—將於6月17日舉行，至於查理國王實際的生日，則是在11月14日。

據報導，安德魯2017年從退休的父親愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲立普親王手中接下這個軍職；菲立普共擔任了42年擲彈兵近衛團上校，廣獲官兵愛戴，使這個職位意義格外重大，不過他已於2021年4月離世。

英國安德魯王子性侵案遭拔軍銜，國王查理三世（左）任命王后卡蜜拉（右）接替安德魯丟...
英國安德魯王子性侵案遭拔軍銜，國王查理三世（左）任命王后卡蜜拉（右）接替安德魯丟失的擲彈兵近衛團上校軍職。圖為2018年7月英國皇家空軍舉行100周年慶典。（新華社）

而不擅長騎術的安德魯為了接下這個職位，還特地參加騎術相關課程。然而，他在2019年接受BBC專訪，表現得令人慘不忍睹後，女王就要他卸下王室職務。當時他仍保有10項軍銜，但在決定和指控他性侵的女主角進行民事和解後，於今年稍早被免除所有榮譽頭銜。

此外，威爾斯王妃凱特將首度掌軍職，接下丈夫威廉的職位，成為愛爾蘭衛隊上校。至於威爾斯親王威廉，則將接下查爾斯原本的職位，成為威爾斯衛隊上校。

此外，凱特日前在倫敦西敏寺的聖誕頌歌儀式上，緬懷已故女王伊麗莎白二世，表示王室家族即將第一次沒有女王共度聖誕節，「感受將會非常不同」。

路透報導，英王查理三世在妻子卡蜜拉陪同下，與兒子威廉王子和兒媳凱特等王室成員參與西敏的活動。活動於上周舉行，錄製畫面將在24日播出。

凱特主持這場活動，獻給女王以及「所有很遺憾地不再和我們同在的人」。凱特在活動引言中說：「因此，今年的聖誕節將感覺非常不同，但我們仍然可以記住我們共有的回憶和傳統。」

凱特 威廉 聖誕節

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