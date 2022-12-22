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英安德魯王子涉性侵軍銜被拔 王后卡蜜拉接手

編譯徐榆涵／即時報導
英國安德魯王子因性侵醜聞而遭拔除包括擲彈兵近衛團上校（Colonel of the Grenadier Guards）在內的軍銜。（Getty Images）
英國安德魯王子因性侵醜聞而遭拔除包括擲彈兵近衛團上校（Colonel of the Grenadier Guards）在內的軍銜。（Getty Images）

英國安德魯王子因性侵醜聞而遭拔除包括擲彈兵近衛團上校（Colonel of the Grenadier Guards）在內的軍銜，白金漢宮宣布皇家高階軍事職位改組，由王后卡蜜拉接掌他的職位，而威爾斯親王威廉，則將接下國王查爾三世原本的職位，成為威爾斯衛隊上校。

每日郵報報導，白金漢宮提前在明年英王壽辰閱兵前，宣布相關人事調整。而明年英王壽辰閱兵—查理國王登基以來的第一次—將於6月17日舉行，至於查理國王實際的生日，則是在11月14日。

英國安德魯王子因性侵醜聞而遭拔除包括擲彈兵近衛團上校（Colonel of th...
英國安德魯王子因性侵醜聞而遭拔除包括擲彈兵近衛團上校（Colonel of the Grenadier Guards）在內的軍銜，白金漢宮宣布皇家高階軍事職位改組，由王后卡蜜拉接掌他的職位。圖為英國國王查理三世。（路透）

據報導，安德魯2017年從退休的父親愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲立普親王手中接下這個軍職，而菲立普共擔任了42年擲彈兵近衛團上校，廣獲官兵愛戴，使這個職位意義格外重大，不過他已於2021年4月離世。

而不擅長騎術的安德魯為了接下這個職位，還特地參加騎術相關課程。然而，他在2019年接受BBC專訪，表現得令人慘不忍睹後，女王就要他卸下王室職務。當時他仍保有10項軍銜，但在決定和指控他性侵的女主角進行民事和解後，於今年稍早被免除所有榮譽頭銜。

此外，威爾斯王妃凱特將首度掌軍職，接下丈夫威廉的職位，成為愛爾蘭衛隊上校。至於威爾斯親王威廉，則將接下查爾斯原本的職位，成為威爾斯衛隊上校。

威廉 性侵 凱特

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