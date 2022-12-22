我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

哈梅紀錄片 紐總理預告上線才知「被參加」

編譯周辰陽／綜合21日電
英國哈利王子與妻子梅根日前宣布他們跟Netflix製作了新一部名為《Live to Lead》的紀錄片，19日上線的首隻預告可見到紐西蘭總理阿爾(左)登身影。（路透資料照片）
英國哈利王子與妻子梅根日前宣布他們跟Netflix製作了新一部名為《Live to Lead》的紀錄片，19日上線的首隻預告可見到紐西蘭總理阿爾(左)登身影。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根繼《哈利王子與梅根》後，日前緊接著宣布他們跟Netflix製作了新紀錄片《Live to Lead》，19日上線的首隻預告可見到紐西蘭總理阿爾登身影。但紐澳媒體報導，阿爾登為該紀錄片錄製訪談時，其實不知道自己會參與哈利與梅根的最新作品。

澳洲衛報報導，阿爾登在《Live to Lead》首部預告占了顯著位置，但考慮到哈利與梅根日前提出的部分爆炸性說法，阿爾登參與該計畫的新聞就在紐國引起了興趣。紐西蘭先驅報還聲稱，此事幾乎引發了一場輕微的憲政危機，因為阿爾登身為現任總理，似乎在「叛逆」王子對抗其父、英王兼紐國國家元首查理三世上選了邊。

不過，阿爾登表示，她並未就該計畫跟哈利與梅根接觸過，預告片內的影像則是來自她在2019年11月接受曼德拉基金會（Nelson Mandela Foundation）的訪問，「他們正為了未來領袖製作資源，重點放在年輕領袖」，並指她沒有參與圍繞著下一步怎麼進行的決策，也「沒有跟薩塞克斯公爵夫婦有過直接聯繫」。

阿爾登說，她「信守」該訪談與曼德拉基金會有權以他們認為合適的方式使用影像，並指辦公室接獲告知，該紀錄片將於5月上架，但她並未「密切關注」這些溝通。

YT連結：https://youtu.be/QoQ7TYWsioc

哈利 梅根 澳洲

上一則

英救護荒 93歲婦苦等25小時 有人自駕衝急診

下一則

神學士禁女性上大學 美：休想成為國際合法一員

延伸閱讀

哈利梅根推新紀錄片 紐西蘭總理直到預告上線才知道自己參加了

哈利梅根推新紀錄片 紐西蘭總理直到預告上線才知道自己參加了
英主持人厭惡梅根 想看她裸體被潑糞惹逾萬投訴

英主持人厭惡梅根 想看她裸體被潑糞惹逾萬投訴
哈利、梅根被批有病：自以為皇室裡最特別 但真的沒有

哈利、梅根被批有病：自以為皇室裡最特別 但真的沒有
英國名嘴「希望梅根裸體遊街被潑糞」 被轟「過激」

英國名嘴「希望梅根裸體遊街被潑糞」 被轟「過激」

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

2022-12-20 12:37
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35
德國柏林麗笙酒店（Radisson Blu）大廳中央的巨型水族箱「AquaDom」發生爆裂，將飯店與鄰近的街道淹沒。（照片翻攝：Twitter / lararimmer）

世上最大獨立式圓柱形水族箱爆裂 柏林飯店大廳滿目瘡痍

2022-12-16 05:35

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知