我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

英主持人厭惡梅根 想看她裸體被潑糞惹逾萬投訴

編譯中心／綜合20日電 惹來上萬條投訴
英國主持人在報紙專欄中坦承，「從細胞層面上厭惡」哈利王子的妻子梅根（左），引發上萬條投訴。（路透）
英國主持人在報紙專欄中坦承，「從細胞層面上厭惡」哈利王子的妻子梅根（左），引發上萬條投訴。（路透）

英國電視節目主持人克拉克森（Jeremy Clarkson）在報紙專欄中寫道，他「從細胞層面上厭惡」哈利王子的妻子梅根（Meghan），引來上萬條投訴。他20日說，他「很震驚造成這麼大的傷害」。

中央社引述法新社和路透報導，曾主持英國廣播公司（BBC）節目「頂級跑車秀」（Top Gear）的克拉克森在16日替「太陽報」（The Sun）撰寫的文章中說，他夢想著有一天，「她赤身裸體被拉到英國每一座小鎮遊街示眾，群眾高喊『可恥』，並朝她潑糞。」

語出驚人的克拉克森堅稱，他是引用電視影集「權力遊戲」（Game of Thrones）的情節。

62歲的他在推特發文說：「喔，老天！我在無意間說了不當的言論。在我寫的一篇關於梅根的專欄文章裡，我不太得體地提到『權力遊戲』場景，惹得許多人不快。」

「造成這麼大的傷害，我很震驚。未來我會更謹慎。」

英國「獨立媒體標準組織」（Independent Press Standards Organisation）表示，截至格林威治時間20日17時，已收到超過1萬2000條針對那篇專欄文章的投訴，幾乎是2021年一整年接獲投訴的數量。

克拉克森的文章是回應影音串流平台Netflix近期上架的紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）；太陽報網站隨後已把文章撤下。

哈利與梅根在紀錄片中指責英國小報懷有種族歧視、企圖「打垮」梅根，還在一波具有針對性的行動中害得梅根流產。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）提醒公眾人物小心「惡語傷人」，克拉克森的女兒艾蜜莉（Emily）也在網路發文說，她「反對我爸寫的所有東西」。

克拉克森因主持「頂級跑車秀」而獲得全球知名度，他過去也曾高調批評蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）、英國小說家浦爾曼（Philip Pullman）和倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）。

英國電視節目主持人克拉克森。（美聯社）
英國電視節目主持人克拉克森。（美聯社）

英國 梅根 哈利

上一則

查理國王肖像鈔票亮相 2024年年中流通

下一則

18歲時助納粹屠殺萬人 德97歲婦緩刑2年

延伸閱讀

英主持人稱想看梅根「裸體遊街被潑糞」湧進上萬條投訴

英主持人稱想看梅根「裸體遊街被潑糞」湧進上萬條投訴
哈利、梅根被批有病：自以為皇室裡最特別 但真的沒有

哈利、梅根被批有病：自以為皇室裡最特別 但真的沒有
英國名嘴「希望梅根裸體遊街被潑糞」 被轟「過激」

英國名嘴「希望梅根裸體遊街被潑糞」 被轟「過激」
哈利批王室「樂於說謊保護我哥」 梅根：被送去餵狼

哈利批王室「樂於說謊保護我哥」 梅根：被送去餵狼

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

2022-12-20 12:37
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

2022-12-14 01:41
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。（取材自Instagram／＠princeandprincessofwales）

懶理哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨聖誕賀卡

2022-12-14 01:29
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年