我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

查理國王肖像英鎊鈔票亮相 預計2024年中流通

編譯中心／綜合19日電
英國央行英格蘭銀行20日公布新版鈔票設計，首批印有國王查爾斯三世肖像的鈔票將於2024年年中開始流通。（取材自英格蘭銀行網頁bankofengland.co.uk）
英國央行英格蘭銀行20日公布新版鈔票設計，首批印有國王查爾斯三世肖像的鈔票將於2024年年中開始流通。（取材自英格蘭銀行網頁bankofengland.co.uk）

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）20日公布新版鈔票設計時表示，首批印有國王查理三世（King Charles III）肖像的鈔票將於2024年年中開始流通。

英國央行說：「國王的肖像將出現在所有4種塑膠鈔票（5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊）的現行設計上，目前的設計未有其他變化。」

「國王的肖像將印在鈔票正面，以及多彩透明的防偽浮雕上。」

74歲的查理在母親伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）於9月逝世後登基。

英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）先前已宣布，首批印有國王查理三世肖像的硬幣於本月稍早開始流通。

英國央行告訴法新社，新鈔票上的查理肖像取材自王室擁有的一張照片，這張照片曾於2013年公布。

新版鈔票設計是在「最近幾個月才敲定」，並獲國王批准，鈔票將從2023年上半年開始大量印製。

自2016年來，現行的英鎊塑膠鈔票逐漸取代紙幣。新版鈔票問世後，印有女王肖像的鈔票仍是法定貨幣，可繼續使用。

這意味從2024年中開始，兩位君主的肖像鈔票將一起流通。

英國 央行 查理三世

上一則

世足封王 阿根廷狂喜忘通膨 法國吞敗多城騷亂

下一則

秘魯探員扮耶誕老人敲門 破獲販毒集團查扣毒品

延伸閱讀

23歲男學生朝英王查理三世丟雞蛋 恐關半年

23歲男學生朝英王查理三世丟雞蛋 恐關半年
哈梅狠批王室 傳查理仍邀出席加冕

哈梅狠批王室 傳查理仍邀出席加冕
哈梅狠批王室 傳英王查理仍邀請出席加冕

哈梅狠批王室 傳英王查理仍邀請出席加冕
哈利梅根紀錄片超嗆 查理國王傳仍邀他們出席加冕

哈利梅根紀錄片超嗆 查理國王傳仍邀他們出席加冕

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

2022-12-14 01:41
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。（取材自Instagram／＠princeandprincessofwales）

懶理哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨聖誕賀卡

2022-12-14 01:29
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅