我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

英主持人稱想看梅根「裸體遊街被潑糞」湧進上萬條投訴

中央社／倫敦19日報導
英國電視節目主持人克拉克森。（美聯社）
英國電視節目主持人克拉克森。（美聯社）

英國電視節目主持人克拉克森（Jeremy Clarkson）在報紙專欄中寫道，他「從細胞層面上厭惡」哈利王子的妻子梅根（Meghan），引來上萬條投訴。他今天說，他「很震驚造成這麼大的傷害」。

中央社引述法新社和路透報導，曾主持英國廣播公司（BBC）節目「頂級跑車秀」（Top Gear）的克拉克森在16日替「太陽報」（The Sun）撰寫的文章中說，他夢想著有一天，「她赤身裸體被拉到英國每一座小鎮遊街示眾，群眾高喊『可恥』，並朝她潑糞」。

語出驚人的克拉克森堅稱，他是引用電視影集「權力遊戲」（Game of Thrones）的情節。

62歲的他在推特發文說：「喔老天，我在無意間說了不當的言論。在我寫的一篇關於梅根的專欄文章裡，我不太得體地提到『權力遊戲』場景，惹得許多人不快。」

「造成這麼大的傷害，我很震驚。未來我會更謹慎。」

英國「獨立媒體標準組織」（Independent Press Standards Organisation）表示，截至格林威治時間今天17時，已收到超過1萬2000條針對那篇專欄文章的投訴，幾乎是2021年一整年接獲投訴的數量。

克拉克森的文章是回應影音串流平台Netflix近期上架的紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）；太陽報網站隨後已把文章撤下。

哈利與梅根在紀錄片中指責英國小報懷有種族歧視、企圖「打垮」梅根，還在一波具有針對性的行動中害得梅根流產。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）提醒公眾人物小心「惡語傷人」，克拉克森的女兒艾蜜莉（Emily）也在網路發文說，她「反對我爸寫的所有東西」。

克拉克森因主持「頂級跑車秀」而獲得全球知名度，他過去也曾高調批評蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）、英國小說家浦爾曼（Philip Pullman）和倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）。

英國 梅根 哈利

上一則

秘魯探員扮耶誕老人敲門 破獲販毒集團查扣毒品

下一則

涉協助訓練解放軍 澳洲又一退役飛行員遭調查

延伸閱讀

哈利、梅根被批有病：自以為皇室裡最特別 但真的沒有

哈利、梅根被批有病：自以為皇室裡最特別 但真的沒有
英國名嘴「希望梅根裸體遊街被潑糞」 被轟「過激」

英國名嘴「希望梅根裸體遊街被潑糞」 被轟「過激」
哈利批王室「樂於說謊保護我哥」 梅根：被送去餵狼

哈利批王室「樂於說謊保護我哥」 梅根：被送去餵狼
再捅皇室 哈利王子驚曝：他們可以撒謊來保護我哥哥

再捅皇室 哈利王子驚曝：他們可以撒謊來保護我哥哥

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

2022-12-14 01:41
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。（取材自Instagram／＠princeandprincessofwales）

懶理哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨聖誕賀卡

2022-12-14 01:29
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅