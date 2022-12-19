我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

哈梅狠批王室 傳查理仍邀出席加冕

編譯中心／綜合17日電
英媒16日掌握的消息指出，儘管哈利王子與妻子梅根在Netflix紀錄片披露秘辛跟批評王室，但查理三世國王仍將邀2人出席加冕典禮。(美聯社資料照片)
英媒16日掌握的消息指出，儘管哈利王子與妻子梅根在Netflix紀錄片披露秘辛跟批評王室，但查理三世國王仍將邀2人出席加冕典禮。(美聯社資料照片)

英國哈利王子與妻子梅根在近日全數上架的Netflix紀錄片披露秘辛跟批評王室，但英媒16日掌握的消息指出，查理三世國王向兒子與兒媳伸出了橄欖枝，承諾兩人將獲邀出席加冕典禮。

查理國王的加冕典禮將於2023年5月6日舉行，雖然此一歷史性事件的正式邀請函還沒有寄出，每日電訊報與每日郵報掌握的消息指出，查理國王對哈利與梅根釋出善意，只要他們想要出席，就會獲得加冕典禮的邀請。

報導指出，雖然哈利梅根與Netflix簽下數百萬英鎊肥約，其中部分結果就是兩人最近在《哈利王子與梅根》紀錄片批評了查理國王與其他王室成員，但查理國王的觀點仍沒發生變化。

白金漢宮與肯辛頓宮都沒有回應紀錄片提出的說法，據報王室幕僚在等待哈利王子明年1月10日出版的回憶錄《 SPARE》（備位、備胎）進一步揭露。

報導同時指出，雖然「哈利王子與梅根」發布後，外界對剝奪哈利與梅根的「薩塞克斯公爵與公爵夫人」頭銜呼聲愈來愈高，但王室希望保持尊嚴的沉默，而不是進行哪一方取得「最後陳述」（last word）的持續戰鬥。

據悉，哈利將在回憶錄中透露自己的「第一次」，在青少年時獻給了一位比自己年長的美麗女性，地點是在鄉下。

各界開始「尋人啟事」，不知道為何，矛頭指向了曾與影星休葛蘭有過一段情的57歲美豔女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）。對此，赫莉鄭重闢謠，「不是我，我無罪，哈！絕對不是我。」

哈利 梅根 Netflix

上一則

南韓光州地鐵博愛座裝感測器 會響警語逼讓座

下一則

在飯店廁所揉麵糰做披薩 他：1年住180天太無聊

延伸閱讀

哈梅狠批王室 傳英王查理仍邀請出席加冕

哈梅狠批王室 傳英王查理仍邀請出席加冕
哈利梅根紀錄片超嗆 查理國王傳仍邀他們出席加冕

哈利梅根紀錄片超嗆 查理國王傳仍邀他們出席加冕
哈利王子揭家醜 控威廉「對我怒吼」查理說謊、女王旁觀

哈利王子揭家醜 控威廉「對我怒吼」查理說謊、女王旁觀
哈利批王室「樂於說謊保護我哥」 梅根：被送去餵狼

哈利批王室「樂於說謊保護我哥」 梅根：被送去餵狼

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

2022-12-14 01:41
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。（取材自Instagram／＠princeandprincessofwales）

懶理哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨聖誕賀卡

2022-12-14 01:29
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠