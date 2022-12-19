哈梅狠批王室 傳查理仍邀出席加冕

英媒16日掌握的消息指出，儘管哈利王子與妻子梅根在Netflix紀錄片披露秘辛跟批評王室，但查理三世國王仍將邀2人出席加冕典禮。(美聯社資料照片)

英國哈利 王子與妻子梅根 在近日全數上架的Netflix 紀錄片披露秘辛跟批評王室，但英媒16日掌握的消息指出，查理三世國王向兒子與兒媳伸出了橄欖枝，承諾兩人將獲邀出席加冕典禮。

查理國王的加冕典禮將於2023年5月6日舉行，雖然此一歷史性事件的正式邀請函還沒有寄出，每日電訊報與每日郵報掌握的消息指出，查理國王對哈利與梅根釋出善意，只要他們想要出席，就會獲得加冕典禮的邀請。

報導指出，雖然哈利梅根與Netflix簽下數百萬英鎊肥約，其中部分結果就是兩人最近在《哈利王子與梅根》紀錄片批評了查理國王與其他王室成員，但查理國王的觀點仍沒發生變化。

白金漢宮與肯辛頓宮都沒有回應紀錄片提出的說法，據報王室幕僚在等待哈利王子明年1月10日出版的回憶錄《 SPARE》（備位、備胎）進一步揭露。

報導同時指出，雖然「哈利王子與梅根」發布後，外界對剝奪哈利與梅根的「薩塞克斯公爵與公爵夫人」頭銜呼聲愈來愈高，但王室希望保持尊嚴的沉默，而不是進行哪一方取得「最後陳述」（last word）的持續戰鬥。

據悉，哈利將在回憶錄中透露自己的「第一次」，在青少年時獻給了一位比自己年長的美麗女性，地點是在鄉下。

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