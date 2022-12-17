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泰國長公主心臟病發傳已腦死 王室可能數日後宣布死訊

編譯中心／綜合16日電
泰國長公主帕差拉吉帝雅帕14日心臟病突發失去意識。圖為16日泰國官員在長公主肖像前替她祈福。（路透）
泰國長公主帕差拉吉帝雅帕14日心臟病突發失去意識。圖為16日泰國官員在長公主肖像前替她祈福。（路透）

泰國王長公主帕差拉吉帝雅帕（Bajrakitiyabha）14日傍晚在呵叻府訓練犬隻時突然心臟病發，失去意識，後送往曼谷的朱拉隆功醫院治療。英國記者馬歇爾（Andrew Macgregor Marshall）16日在推特發文，長公主已遭醫生宣判腦死，根據知情人士，泰國王可能在數日後正式發布死亡消息。

路透引述泰國王室15日所發布聲明報導，44歲的長公主帕差拉吉帝雅帕14日在東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）失去意識，隨後被直升機送往曼谷朱拉隆功醫院救治。

王室16日並無關於其病況的進一步更新。總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）和多位高級官員、政治界人士和宗教領袖前往朱拉隆功醫院，獻上與公主相關的橙色鮮花，並簽名祝福。泰國佛教界的最高領袖、現任僧王頌德帕摩訶穆尼翁（Somdet Phra Ariyavangsagatayana）要求國內外所有泰國寺廟每天為長公主特別誦經祈福。

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主...
泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

不過，長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在推特發文稱，帕差拉吉帝雅帕倒下後，急救人員進行了一個多小時的心肺復甦術（CPR），但未能使她甦醒。

馬歇爾發推文寫道，「一些消息來源說，儘管進行一個多小時CPR，但沒有任何反應，她已被裝上葉克膜（ECMO）機器，這基本上意味她已經死亡，但被人為地維持存活。」馬歇爾表示，醫生已於15日宣布長公主腦死且沒有康復可能。

根據馬歇爾16日推文，王儲提幫功王子（Dipangkorn）已被從德國緊急召回，原本在日本旅行的朱拉蓬公主（Chulabhorn）也將飛回泰國，泰王可能會在兩人歸國後發布正式死訊。

帕差拉吉帝雅帕公主是泰王瓦吉拉隆功3名子女中的長女，擁有正式頭銜，按1924年王室繼承法和泰國國家憲法，她有資格繼承王位。瓦吉拉隆功自2016年登基以來，尚未正式指定繼承人，也沒有正式討論過長公主的登基前景。

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