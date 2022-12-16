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哈利梅根紀錄片超嗆 查理國王傳仍邀他們出席加冕

編譯周辰陽／即時報導
英媒16日掌握的消息指出，儘管哈利王子與妻子梅根在Netflix紀錄片披露秘辛跟批評王室，但查理三世國王仍將邀2人出席加冕典禮。資料照片。（美聯社）
英媒16日掌握的消息指出，儘管哈利王子與妻子梅根在Netflix紀錄片披露秘辛跟批評王室，但查理三世國王仍將邀2人出席加冕典禮。資料照片。（美聯社）

英國哈利王子與妻子梅根在近日全數上架的Netflix紀錄片披露秘辛跟批評王室，但英媒16日掌握的消息指出，查理三世國王向兒子與兒媳伸出了橄欖枝，承諾兩人將獲邀出席加冕典禮。

查理國王的加冕典禮將於2023年5月6日舉行，雖然此一歷史性事件的正式邀請函還沒有寄出，每日電訊報與每日郵報掌握的消息指出，查理國王對哈利與梅根釋出善意，只要他們想要出席，就會獲得加冕典禮的邀請。

報導指出，雖然哈利梅根與Netflix簽下數百萬英鎊肥約，其中部分結果就是兩人最近在「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）紀錄片批評了查理國王與其他王室成員，如聲稱威廉王儲在2020年的桑德令罕峰會對他大吼，查理國王說著不真實的事情，已故女王安靜地坐著與接受一切，但查理國王的觀點據了解沒有發生變化。

白金漢宮與肯辛頓宮都沒有回應紀錄片提出的說法，據報王室幕僚在等待哈利王子明年1月上市回憶錄的進一步揭露。

報導同時指出，雖然「哈利王子與梅根」發布後，外界對剝奪哈利與梅根的「薩塞克斯公爵與公爵夫人」頭銜呼聲越來越高，但王室希望保持尊嚴的沉默，而不是進行哪一方取得「最後陳述」（last word）的持續戰鬥。消息人士表示，履行職務的王室成員希望打算面對公眾批評時維持「尊嚴」，繼續公共活動，不打算進一步評論。

哈利 梅根 Netflix

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