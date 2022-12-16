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兄弟公開決裂？哈利紀錄片批威廉毀約、抹黑、對他叫囂

記者蘇詠智／即時報導
哈利王子（右）在紀錄片中公開批評哥哥威廉。（美聯社資料照片）
哈利王子（右）在紀錄片中公開批評哥哥威廉。（美聯社資料照片）

Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」終於丟出外界期待已久的震撼彈，最新上架集數，一改前幾集被外界批評為「缺乏猛料」，直接定調哈利與兄長威廉之間的心結，威廉要負極大的責任。哈利指控威廉背棄兄弟間「互不潑髒水」的約定，放任人員抹黑梅根，還稱威廉得知他和梅根打算離英，氣得在家庭會議上飆罵。

英皇室重要成員間的心結，始終是外界高度感興趣的話題。照說一起走過母親黛安娜不幸早逝悲劇的哈利和威廉，應該會永遠團結一心，不料在各自結婚之後，問題突然爆發，哈利認為是梅根太容易受到矚目，海外出訪收到極佳的效果，搶了將繼承王位的父兄的風頭，讓他們及身旁人員相當不悅。

哈利解釋道：「當一個理論上應該是副手的人，做得比天生下來就要扛起那些重責的人還要好，會讓不少人感到憂慮，他們又相信當一個人的臉出現在一堆媒體的顯著版面，是提升名聲與人氣的唯一方法。」因此他和梅根必須被打壓，關於他們的負面新聞開始鋪天蓋地，他感嘆從小看到自己母親就是受到這樣的待遇，與哥哥約好都不要對彼此這麼做，然而哥哥卻違背自身的承諾。

為了保護愛妻，也覺得在不友善的氣氛下難以於英國繼續生活，哈利宣布要主動卸下皇室重要成員的身分，還表示可以接受被剝奪頭銜，這消息火速被流傳到外面，皇室一家為此召開會議，威廉氣得哇哇叫，查爾斯說了一些不實的言論，而伊麗莎白二世女王，據哈利的說法，是一語不發，幾乎照單全收。

這大概是哈利在公開場合對身為王儲的哥哥做出最嚴厲的控訴，不過根據「紐約郵報」的Page Six報導，威廉與妻子凱特「當然沒有」收看這部勁爆的紀錄片，只是從工作人員的簡報得知內容，兩人不太可能公開回應，卻絕對沒那麼容易對哈利與梅根釋懷。

由於內容愈來愈具殺傷力，歐美各國高度關注，讓「哈利王子與梅根」創下Netflix紀錄片的收視新高，更是最被熱烈討論的話題，然而飄洋過海來到亞洲，尤其是東亞等地包括台灣、南韓、日本等，此節目都沒擠上熱門Top 10榜，和在西方的大轟動有明顯落差。

哈利與梅根最新紀錄片在歐美成為最熱門的話題，收視開出大紅盤。（路透資料照片）
哈利與梅根最新紀錄片在歐美成為最熱門的話題，收視開出大紅盤。（路透資料照片）

哈利 威廉 梅根

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