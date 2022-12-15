哈利王子揭家醜 控威廉「對我怒吼」查理說謊、女王旁觀

英國哈利王子與妻子梅根即將在網飛（Netflix）上線的紀錄片備受關注。（美聯社）

英國哈利 王子和妻子梅根 在今天播出的紀錄片最新集數中對英國王室加諸新的批評，指控哥哥威廉 在一場討論他未來的會議上對他怒吼，並說父親說謊且祖母安靜地旁觀。

路透報導，在影音串流平台Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）最後3集中，哈利也說胞兄威廉王子（Prince William）的助手曾參與媒體對他與梅根的負面報導，並將梅根流產一事歸咎於媒體造成的壓力。

哈利說：「這是一場骯髒的遊戲。除了洩密，還有編造故事。所以若公關團隊想要能移除他們的委託人相關負面報導，他們會進行交易，並透露別人的委託人某些事情給你。」

哈利指出，他和威廉都看到父親查理（Charles）的辦公室曾發生過的事，兩人都同意絕對不再重蹈覆轍。查理和兩兄弟的母親、已故黛安娜王妃（Princess Diana）曾在一篇篇隔空交戰的簡報中成了媒體關注的焦點，婚姻最終宣告破裂。

哈利說：「我寧願直接被媒體摧毀，也不願和他們玩這場交易遊戲。看見我哥的辦公室複製我倆承諾過永遠不會做的事，真的非常心碎。」

哈利與梅根2020年3月卸除王室職務，表示兩人想要遠離媒體騷擾，在美國展開新生活。

哈利憶及，卸下王室職務的2個月前在山均漢姆堡（Sandringham Estate）召開的危機會議細節，當時在場的人有他的祖母伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）、查理和威廉。英國女王伊麗莎白二世今年9月辭世，查理繼位成為國王。

哈利說，當時場面「十分嚇人，我哥哥對我怒吼，我父親說著謊言，而我的祖母就只安靜地坐在一旁，默默接受一切」。

梅根談到自己是如何被逼到差點自殺，哈利則表示兩人因為沒有在兒子亞契（Archie）一出生後立刻向媒體展示，而受到難以置信的辱罵，他說「我們只是不想將孩子當物品獻出而已」。

哈利敘述，新聞報導稱威廉的霸凌是導致哈利和梅根想要出走的原因之一後，一份代表兩兄弟的聯合聲明在未徵得哈利同意的情況下發表，駁斥報導不實。

哈利說：「沒有人來徵得我的同意，就以我之名發出那樣的聲明。」他說自己告知梅根此事時，梅根哭了出來，「因為在那4個小時裡，他們那麼願意為我哥哥撒謊來保護他。而在過去的3年裡，沒有人願意說出真相來保護我們」。

白金漢宮（Buckingham Palace）和威廉的辦公室肯辛頓宮（Kensington Palace）先前都表示不會對這部紀錄片置評。