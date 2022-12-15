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哈梅紀錄片收視創高評價慘 王室公開威廉一家燦笑聖誕卡

編譯中心／綜合14日電
哈利（右）與梅根全面向王室開戰，部分觀眾認為炒冷飯。（Getty Images）
哈利（右）與梅根全面向王室開戰，部分觀眾認為炒冷飯。（Getty Images）

英國哈利王子與妻子梅根的紀錄片「哈利王子與梅根」前3集8日上架，Netflix於13日發布收視數據，稱第一周就累積了比任何其他紀錄片要更多的瀏覽時間。不過口碑和人氣不成正比，紀錄片在各大電影評論網的分數都不算好。

根據Netflix發布數據，「哈利王子與梅根」前3集8日首播後，全球累計達8155萬個觀看時數，也是「任何紀錄片在首映周的最高觀看時數」，並稱超過2800萬用戶收看該劇集的部分內容。

不過，該片在「網路電影資料庫」（IMDB）網站上，超過5000人在10制中只給了1分。在電影評論網站「爛番茄」上，20名影評人平均給出45%的新鮮度，代表觀眾評分的爆米花指數則只有12%。

此外，哈利回憶錄及將於明年1月上市，英國鏡報報導，出版商已敲定他上CBS節目接受專訪，既打書也打片，並且準備加碼爆料。不過，泰晤士報王室記者Valentine Low表示，哈利猛炒王室冷飯的效果已大不如前。大部分民眾認為，歷史的這一頁應該翻過，別再拿以前的事情出來消費。

另一方面，紀錄片播出至今英國王室未置一詞，近日威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，一家牽手在陽光明媚的諾福克郡鄉間散步，不受外界紛擾影響。

英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光...
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡鄉間散步。（取材自Instagram）

BBC報導，賀卡中威廉與凱特身穿牛仔褲與運動鞋，打扮休閒；喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子則穿著短袖上衣和短褲。

這張照片是由曾替這家人記錄生活的攝影師波蒂斯（Matt Porteous）所攝，目前還不清楚拍攝時間為今年何時；威廉與凱特其餘公開發布的家庭照，多半是由熱愛攝影的凱特掌鏡。

王室成員每年都會挑選最喜歡的照片作為聖誕賀卡寄出，這已成為王室一年一度的傳統。

英國國王查理三世及王后卡蜜拉11日也公布聖誕賀卡，這張兩人合照是9月3日於布雷馬高地聚會（Braemar Highland Gathering）時拍攝，當時他的身分還是威爾斯親王（Prince of Wales）。5天後，英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）駕崩，享耆壽96歲。

英國女王 哈利 凱特

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