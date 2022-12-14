我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

懶理哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨聖誕賀卡

哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨耶誕賀卡
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。（取材自Instagram／＠princeandprincessofwales）
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。（取材自Instagram／＠princeandprincessofwales）

Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Mehgan）引發熱議之際，英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。

英國廣播公司（BBC）報導，威廉（Prince William）與凱特（Catherine）身穿牛仔褲與運動鞋，打扮休閒；喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）則穿著短袖上衣和短褲。

這張照片是由曾替這家人記錄生活的攝影師波蒂斯（Matt Porteous）所攝，目前還不清楚拍攝時間為今年何時；威廉與凱特其餘公開發布的家庭照，多半是由熱愛攝影的凱特掌鏡。

王室成員每年都會挑選最喜歡的照片作為聖誕賀卡寄出，這已成為王室一年一度的傳統。

不過，今年公布的時間點恰巧在備受爭議的Netflix紀錄片迷你影集「哈利王子與梅根」上映之際，這部影集令威廉王子與弟弟哈利的關係重新受到外界審視。

英國查理國王（King Charles）及王后卡蜜拉（Camilla）11日也公布聖誕賀卡，這張2人合照是9月3日於布雷馬高地聚會（Braemar Highland Gathering）時拍攝，當時他的身分還是威爾斯親王（Prince of Wales）。

5天後，英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）駕崩，享耆壽96歲。

英國女王 凱特 威廉

上一則

不甩美國？三星傳延長與華為的技術共享協議

下一則

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

延伸閱讀

再捅皇室 哈利王子驚曝：他們可以撒謊來保護我哥哥

再捅皇室 哈利王子驚曝：他們可以撒謊來保護我哥哥
哈利梅根紀錄片下半輯預告出爐 哈利再批王室「樂於說謊保護我哥」

哈利梅根紀錄片下半輯預告出爐 哈利再批王室「樂於說謊保護我哥」
哈利梅根自打臉？不想被關注 紀錄片卻滿滿私密影像

哈利梅根自打臉？不想被關注 紀錄片卻滿滿私密影像
哈利梅根紀錄片露餡？離開王室早有預謀 才有預錄畫面

哈利梅根紀錄片露餡？離開王室早有預謀 才有預錄畫面

熱門新聞

凱特（左）與威廉出訪美國被搶風頭，更有一肚子火。（美聯社資料照片）

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

2022-12-10 11:47
哈利與梅根夫婦6日出席活動。（Getty Images）

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

2022-12-07 06:28
英國哈利王子的妻子梅根在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》第2集做出了帶有玩笑性質的「模仿屈膝禮」，攝影機鏡頭也拍到哈利王子明顯不太自在。（照片翻攝：Netflix / mirror.co.uk）

梅根在紀錄片行「模仿屈膝禮」 演到連哈利都不自在了

2022-12-09 05:38
「哈利王子與梅根」紀錄片又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞就是快舞，兩人熱舞炒熱舞會氣氛。（取材自YouTube）

紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

2022-12-10 20:08
俄羅斯庫斯克州州長史塔洛沃伊6日表示，當地一座機場遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方5日已指控烏克蘭大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。美聯社

烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

2022-12-10 15:10
哈利與梅根的紀實影片8日首播，倫敦民眾就算上班也要收看。（美聯社）

哈利主攻查理 梅根鎖定威凱 紀錄片向王室全面開戰

2022-12-08 07:07

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘