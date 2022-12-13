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再捅皇室 哈利王子驚曝：他們可以撒謊來保護我哥哥

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）氣憤英國上下對威廉和對自己的大小眼態度。（路透資料照片）
哈利（左）氣憤英國上下對威廉和對自己的大小眼態度。（路透資料照片）

Netflix爭議紀錄片「哈利王子與梅根」，前3集登場就已引起英國媒體、皇室專家的重炮抨擊，接下來的內容據傳將會更讓皇室震怒，日前預告才推出，只見哈利抱怨：「他們會很開心的撒謊來保護我哥哥，他們從來不願意說實話來保護我們。」梅根接著誇張形容：「我不是被丟進狼群裡，我是被送去餵飽他們。」等於直接控訴皇室為了維護王位接班人而不惜犧牲其他的一切，仰賴皇室以生存的皇室專家和皇室專書作者們，自然忍不住再度批評哈利抹黑皇室。

哈利和梅根在紀錄片的下半段，討論皇室內部的情緒操控和洗腦運作，認為他們並不是王位接班人，所以工作人員們的態度就和對王儲威廉與未來王后凱特大不同，威廉與凱特需要被小心呵護，必要時哈利與梅根就可以隨便被犧牲，就算能夠保護他們的實話，皇室人員也不一定願意講，反而為了保護威廉與凱特，他們都可以撒謊。

英國皇室一直以來都有很明顯的尊卑之分，對於國王和王儲的重視、甚至不惜犧牲一切，早已經行之有年，哈利和梅根絕對不是唯一的受害者，但他們卻是最不甘心忍氣吞聲的一對，讓皇室人員格外傷腦筋。連日來不斷批評哈利和梅根的皇室專家湯姆鮑爾罵道：「黛安娜如果聽到哈利這麼說，一定會為他對皇室如此不忠而感到震驚。」向來攻擊哈利與梅根不遺餘力的「每日郵報」，則指哈利和梅根在預告中的態度似乎是針對皇室內部人員，其實是在控訴媒體。這其實也不難理解，皇室權勢大，媒體當然不便得罪，而梅根與哈利重視自己的公眾形象，討厭被隨時跟拍，媒體在他們身上得不到便宜，很容易選擇與皇室站在一起對付他們，讓他們更深惡痛絕。

對於哈利和梅根，皇室專家痛罵者有之，冷嘲熱諷的也不在少數，針對哈利最新指控有人樂得撒謊保護威廉，看不過去的人回道：「反正沒有人會從他們（哈利、梅根）去學習何謂誠實。」

黛安娜（中）生前對兩個兒子威廉（左）、哈利都關愛，看似母愛無差別。（路透資料照片...
黛安娜（中）生前對兩個兒子威廉（左）、哈利都關愛，看似母愛無差別。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

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