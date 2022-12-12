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哈梅紀錄片播後 逾四成英國人盼拔頭銜、剔除王位繼承

編譯中心／綜合11日電
「哈利王子與梅根」呈現兩人婚禮歡樂情形。（取材自Netflix）
「哈利王子與梅根」呈現兩人婚禮歡樂情形。（取材自Netflix）

英國哈利王子和妻子梅根的紀錄片近日上架，兩人再度爆料王室秘辛及恩怨，引發民眾熱烈討論。英媒指出，根據民調公司findoutnow為「週日郵報」（Mail on Sunday）進行的最新調查，超過四成受訪者希望夫妻倆被摘除頭銜，且哈利應該被排除在繼承人之外。

Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）已經播出3集，週日郵報公布紀錄片開播後的首場民調結果，結果顯示44%受訪者希望這對王室夫妻被摘除「薩塞克斯公爵和公爵夫人」（Duke and Duchess of Sussex）頭銜，19%不同意。此外，有42%受訪者同意將哈利排除在繼承人之外、19%不同意。28%受訪者認為應該禁止哈利與梅根出席英王查理三世的加冕典禮，31%表示不同意。這項調查訪問2065名英國成年人。

「哈利王子與梅根」紀錄片又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上...
「哈利王子與梅根」紀錄片又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞就是快舞，兩人熱舞炒熱舞會氣氛。（取材自YouTube）

 

此外，40%看過紀錄片的受訪者指出，這讓他們對哈利與梅根更加同情，26%反對。隨著年齡層不同，受訪者答案也不同，51%的65歲以上受訪者，認為應該要摘除哈利與梅根的頭銜，但只有16%的25-34歲青年族群表示同意。

findoutnow的創辦人霍爾布魯克（Chris Holbrook）指出，英國有超過200萬民眾收看哈利與梅根的紀錄片，然而，這是否讓民眾對兩人的看法產生改變，目前仍無法下定論。

另據每日郵報報導，紀錄片中公開更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞。梅根在受訪時說，她希望第一支舞就能玩開來，因此她選了1960年代的快捷奏藍調歌曲「千舞之境」(Land of a Thousand Dances)，與哈利熱舞，舞會一開始就炒熱氣氛。梅根說，「這是我們的第一支舞，真好玩，像旋風一樣快轉，太棒了」。

片中也有梅根與英國搖滾巨星艾爾頓強(Elton John)跳舞的畫面，艾爾頓強是哈利母親黛安娜王妃的生前摰友。不過，哈利的兄嫂威廉王子和凱特則完全沒有出現在紀錄片中。

哈利與梅根在紀錄片中公開許多私密畫面，被批評與他們極力維護隱私的形象矛盾，兩人透過發言人辯解說，他們從來沒有說隱私是他們遠離王室的理由，這全是英國小報編造的理由，目的是要他們保持沉默。

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