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惹怒父兄也不怕？哈利王子超開心講真心話 覺得受夠了

記者蘇詠智／即時報導
「哈利王子與梅根」呈現兩人婚禮歡樂情形。（取材自Netflix）
「哈利王子與梅根」呈現兩人婚禮歡樂情形。（取材自Netflix）

Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」推出前3集之後，英國一堆名嘴、王室專家痛罵他倆抹黑王室，將王室貼上「種族歧視」的標籤，又對已故的伊麗莎白二世女王不敬，認定他們充滿「摧毀君主制」的惡意。然而英國「每日郵報」引述哈利母親黛安娜生前友人的說法，哈利對於製作紀錄片一點也不後悔，開心地不得了，認為自己的感受得以完全展現在觀眾眼前，不用再被王室人員壓抑，甚至希望父親查爾斯、兄長威廉，有朝一日一日能夠看一下這部片，了解他內心真正的想法。

對於全球廣大觀眾而言，英國王室成員間的這種「互槓」，就像肥皂劇情節一樣，看看就算了，但他們之間都視為很嚴重、很有殺傷力的行動，因此王室和哈利、梅根永遠達不成共識，歧異很難化解。哈利與梅根希望自己的聲音不要被壓抑，不想受到傳統王家體制的束縛，不怕指出王室運作的問題，但對王室而言，所有的批評只會造成外界的負面觀感、危及王室的存在，因此完全容不得他們任何抱怨。

哈利（右）與哥哥威廉的關係近日又陷入新的低點，被預期可能永遠無法和好。（路透資料...
哈利（右）與哥哥威廉的關係近日又陷入新的低點，被預期可能永遠無法和好。（路透資料照片）

王室畢竟在英國國內還有權勢、地位，掌握了大部分輿論的風向，哈利和梅根在英國自然被視為「公敵」，在這部紀錄片推出之後，甚至有高層官員疾呼該要拔掉他們的頭銜，也有王室專家警告他們倆最好甭在查爾斯加冕大典時返回英國，否則必然遭到公眾抱以高分貝的噓聲。

在伊麗莎白二世女王去世後，哈利、梅根和英國王室之間不但未能和解，裂痕反而擴大，兩方都沒有辦法體諒另一方，彼此妥協。哈利與梅根的大鳴大放，剛好戳正向來低調的威廉心中痛處。

查爾斯被預期不會對小兒子哈利的紀錄片有任何公開的反應。（路透資料照片）
查爾斯被預期不會對小兒子哈利的紀錄片有任何公開的反應。（路透資料照片）

每日郵報稱，他最氣憤母親生前被BBC的專訪欺騙，而說出「婚姻裡有3個人、太擠」這番話，逼迫BBC不准重播，偏偏哈利在紀錄片裡又把這片段剪進去，讓他火冒三丈。可是查爾斯和威廉仍要維持王室對外的顏面，就算再不滿、再火大，對於「哈利王子與梅根」仍然會保持「不看、不理」的作風，只讓民間媒體和王室專家代為撻伐。

哈利 英國 梅根

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