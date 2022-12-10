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紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

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紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

編譯田思怡／即時報導
「哈利王子與梅根」紀錄片又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞就是快舞，兩人熱舞炒熱舞會氣氛。（取材自YouTube）
「哈利王子與梅根」紀錄片又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞就是快舞，兩人熱舞炒熱舞會氣氛。（取材自YouTube）

英國每日郵報報導，美國串流影音平台網飛(Netflix)的紀錄片「哈利王子與梅根」(Harry＆Meghan)又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞，梅根在受訪時說，她希望第一支舞就能玩開來，因此她選了1960年代的快捷奏藍調歌曲「千舞之境」(Land of a Thousand Dances)，與哈利熱舞，舞會一開始就炒熱氣氛。

片中也有梅根與英國搖滾巨星艾爾頓強(Elton John)跳舞的畫面，艾爾頓強是哈利母親黛安娜王妃的生前摰友。不過，哈利的兄嫂威廉王子和凱特則完全沒有出現在紀錄片中。

梅根在受訪時說，她希望第一支舞就能玩開來，因此她選了1960年代的快節奏藍調歌曲...
梅根在受訪時說，她希望第一支舞就能玩開來，因此她選了1960年代的快節奏藍調歌曲「千舞之境」，與哈利熱舞，舞會一開始就炒熱氣氛。（取材自YouTube）

梅根在受訪時說，「我真的希望有好玩的舞曲，即便是我們的第一支舞」。然後她轉頭問哈利，「Song of Thousand Dances? A Thousand Dances?我總是搞錯」。梅根接著唱起這首歌，紀錄片播出2018年結婚舞會的畫面。

「千舞之境」最早由美國節奏藍調歌手克里斯托夫肯納（Christophe Kenner）1962年錄製，後來被威爾遜皮克特(Wilson Pickett)與「食人族與獵人頭族」（Cannibal & the Headhunters ）翻唱後更紅。

梅根說，「這是我們的第一支舞，真好玩，像旋風一樣快轉，太棒了」。

「哈利王子與梅根」紀錄片中有梅根(右)在結婚舞會上與英國搖滾巨星艾爾頓強(左)跳...
「哈利王子與梅根」紀錄片中有梅根(右)在結婚舞會上與英國搖滾巨星艾爾頓強(左)跳舞的畫面。（取材自YouTube）

這是哈利與梅根首次公開他們結婚後第一支舞的舞曲，之前媒體猜測是惠妮休士頓(Whitney Houston)的暢銷曲「我想與人共舞」(I Wanna Dance With Somebody)，因為梅根在2016年受訪時表示這首是她的「快樂歌」。之後在哈利與梅根的傳記「尋找自由」(Finding Freedom)中，作者稱他們的第一支舞是威爾遜皮克特1968年的暢銷曲「我戀愛了」(I'm in Love)。

哈利與梅根在紀錄片中公開許多私密畫面，被批評與他們極力維護隱私的形象矛盾，兩人透過發言人辯解說，他們從來沒有說隱私是他們遠離王室的理由，這全是英國小報編造的理由，目的是要他們保持沉默。

梅根 哈利 英國

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