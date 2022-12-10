再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

凱特（左）與威廉出訪美國被搶風頭，更有一肚子火。（美聯社資料照片）

萬眾矚目的紀錄片「哈利 王子與梅根 」在Netflix才推出3集，已經讓他們再度成為英國 多數媒體、民眾、官員、皇室專家的公敵，各種批評之聲不斷，甚至有高官帶頭疾呼要皇室趕快剝奪他們的頭銜，皇室專家則稱哈利和梅根甭想回到英國，就算如此，他們也絕對不會得到任何溫暖的對待。

「哈利王子與梅根」標榜是這對夫妻的角度來看待一切紛擾，自然讓擁護皇室的英國人民與官員看了萬分刺眼，眾所周知梅根認為在皇室沒有得到公平待遇、沒有獲得應有的妥善照顧，對於皇室的運作不乏怨言，雪上加霜的是，英國民眾和皇室人員完全不覺得這些抱怨有任何的建設性或是自我檢討的價值，認定就是梅根蓄意要摧毀皇室的報復，因而對她和哈利在影片中的談話都往最壞的地方想，直接上綱成動搖君主制的大危機。

在這種氣氛下，未來的英國國王威廉，更是不能忍受自己的王位有任何危險，氣憤哈利的「背叛」，把責任都算在梅根頭上，覺得她一直在洗腦哈利，讓哈利做出種種對家人不利的行為。上個禮拜威廉和妻子凱特才又出訪美國，皇室本來期待他們兩人能在北美多爭取一些皇室的粉絲、加強對皇室的支持，不料「哈利王子與梅根」上線後引發軒然大波，外界焦點又一次跑到了哈利和梅根的身上。

不少皇室專家和英國的意見領袖，再三把梅根描繪成「超想紅、愛出風頭」，不管是否百分之百正確，梅根炒話題的段數絕對不是現今的一堆皇室重要成員可比，據歐美媒體報導，哈利的父親、現任英國國王查爾斯，最討厭面對面的衝突，所以才會在之前的公開談話裡還提到小兒子與兒媳，說是也對他們有愛，其實哈利和梅根與皇室間的關係並沒有任何好轉，在「哈利王子與梅根」影片推出後再陷低潮，等到哈利的回憶錄專書上市後，恐怕還要再往下滑。