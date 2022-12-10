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紀錄片大量預錄畫面 哈梅被指早有預謀

編譯中心╱綜合9日電
哈梅紀錄片目前已上架播出三集，梅根說到被歧視傷心落淚。(視頻截圖)
哈梅紀錄片目前已上架播出三集，梅根說到被歧視傷心落淚。(視頻截圖)

英國哈利王子與妻子梅根的紀錄片系列昨天在Netflix首播，紀錄片裡面有許多哈梅兩人在英國王室生活的親密畫面，但拍攝時間早於2020年3月兩人脫離王室到美國定居前，引發質疑兩人是否早有預謀。

Netflix 8日推出「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）前3集，預定15日播出最後3集。

紀錄片導演Liz Garbus透露，哈利與梅根提供15小時的影音畫面，拍攝時間是2020年初。換句話說，夫婦早就預謀離開王室並和Netflix談妥錄製節目，而非到美國後才簽約。

路透報導，哈利說，媒體「狗仔」對有非裔血統的梅根帶有「種族歧視」的窮追騷擾，但英國王室卻視為必經過程。他也將媒體對待梅根的方式與他母親黛安娜王妃的遭遇相提並論。黛安娜1997年在法國巴黎為躲狗仔跟拍發生嚴重車禍，香消玉殞。

夫妻倆在紀錄片中揭露從相戀到訂婚的心路歷程，包括梅根憶起首次接獲死亡威脅，哈利也談到兩人為保護隱私而變裝約會，以及揭露先前未曝光的兒子亞契相關畫面。

英國哈利王子與梅根的紀錄片已在Netflix上線。(Getty Images)
英國哈利王子與梅根的紀錄片已在Netflix上線。(Getty Images)

哈利表示，他們犧牲了一切，還說很怕妻子會被媒體逼走。

他還提到嫁入王室體系的女性所承受的痛苦與艱辛。不過主要焦點在英國八卦媒體對待他們的方式，以及如何衝擊他們的關係，最終導致他們卸下王室職責，到美國展開新生活。

到目前為止，白金漢宮和威廉王子官邸肯辛頓宮都未對這部紀錄片置評。Netflix表示，王室成員紛紛婉拒在紀錄片中發表評論。不過英國報紙今天對兩人進行反擊，指控他們說謊且冒犯女王伊麗莎白二世。

暢銷小報「太陽報」頭版印著斗大標題「噁心鬼哈利」，痛批這對夫妻「詆毀女王功績」、讓父親國王查理三世和兄長威廉王子「難過」，而且不公正地抹黑英國是種族歧視國度。

最常跟哈利夫妻對槓的右派報紙「每日郵報」下了「攻擊女王功業惹怒王室」的標，還以近20頁篇幅狠狠「侍候」這部紀錄片。

「泰晤士報」下了比較四平八穩的的標題「白金漢宮和Netflix為薩塞克斯公爵夫婦肥皂劇槓上」；左派報紙「衛報」立場較挺哈梅兩人，聚焦報導哈利批評王室沒有在種族歧視相關報導上保護梅根的事。

英國哈利王子與梅根的Netflix紀實影集「哈利王子與梅根」8日開播。(Gett...
英國哈利王子與梅根的Netflix紀實影集「哈利王子與梅根」8日開播。(Getty Images)

哈利 梅根 英國

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