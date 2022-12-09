哈利梅根紀錄片惹怒英國報紙 挨批說謊又冒犯女王

一名英國觀眾在家觀看Netflix新上線的紀錄片「哈利王子與梅根」。美聯社

哈利 王子和妻子梅根 馬克爾在Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」中聚焦批評英國 媒體，英國報紙今天對與王室關係疏遠的兩人進行反擊，指控他們說謊而且冒犯女王伊麗莎白二世。

法新社報導，串流影音平台Netflix昨天播出「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）前3集，內容對王室著墨不多，更聚焦於年幼時期的哈利王子（Prince Harry）以及他對媒體的不滿。他曾將母親黛安娜王妃（Princess Diana）之死歸咎於媒體。

但是哈利的確指責王室帶有不自覺的種族偏見。定下周播出的最後3集將會爆更多王室的料。

這部紀錄片占據今天英國各報頭版，而這些報紙一向對封號為薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的這對王室夫妻不假辭色。

暢銷小報「太陽報」（The Sun）頭版印著斗大標題「噁心鬼哈利」，痛批這對夫妻「詆毀女王功績」、讓父親國王查爾斯三世（King Charles III）和兄長威廉王子（Prince William）「難過」，而且不公正地抹黑英國是種族歧視國度。

梅根在片中憶述跟女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）第一次見面的場景，超誇張地重現屈膝禮的一幕，各報對此予以猛批。

太陽報報導說，「可以卑劣到什麼程度」，強調「梅根以嘲弄姿態誇張地重現屈膝禮，藉以取笑王室，並且拿王室傳統來跟俗氣守舊的美國風格相提並論」。

最常跟哈利夫妻對槓的右派報紙「每日郵報」（Daily Mail）下了「攻擊女王功業惹怒王室」的標，還以近20頁篇幅狠狠「侍候」這部紀錄片。

對於哈梅兩人宣稱英國脫離歐洲聯盟（Brexit）助長英國種族歧視，也導致兩人最終與王室分道揚鑣，有評論家批評這種說法是「最侮辱性的扭曲」。

保守黨國會議員希里（Bob Seely）昨天深夜表示，他計畫提案立法褫奪兩人的王室頭銜。

他表示：「這已經造成政治問題…還玷汙他的家庭，想以自身困境供公眾消費來牟利，他同時也對我國若干重要機構進行攻訐。」

每日郵報以4頁篇幅駁斥哈梅兩人的「幻想和謊言」，內容包括在他們口中不留情面懷抱敵意的媒體，以及有關兩人首度約會和訂婚的說法。

報導批評紀錄片對兩人過去受訪的內容「無所顧忌地竄改」。

各大報也以頭版報導此事，「每日電訊報」（Daily Telegraph）印著「直接攻擊女王功蹟」的斗大標題。

「泰晤士報」（The Times）下了比較四平八穩的的標題「白金漢宮和Netflix為薩塞克斯公爵夫婦肥皂劇槓上」，但有一位評論員懇求說：「Netflix請停止吧，我對如此自我中心的胡言亂語忍無可忍了」。

左派報紙「衛報」（The Guardian）立場較挺哈梅兩人，聚焦報導哈利批評王室沒有在種族歧視相關報導上保護梅根的事。

通常對哈梅兩人較不嚴苛的中間偏左報紙「每日鏡報」（Daily Mirror）也抨擊這部紀錄片，在頭版提出「停止這種皇家馬戲」的要求。

每日鏡報報導並說：「女王才離開我們兩個月，哈利王子又在抱怨自身境遇…威廉王子又得發洩憤怒…而此時此刻，英國小老百姓們正為溫飽所苦。」