梅根在紀錄片行「模仿屈膝禮」 演到連哈利都不自在了

英國哈利王子的妻子梅根在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》第2集做出了帶有玩笑性質的「模仿屈膝禮」，攝影機鏡頭也拍到哈利王子明顯不太自在。（照片翻攝：Netflix / mirror.co.uk）

英國哈利 王子與妻子梅根 的6集Netflix 紀錄片《哈利王子與梅根》於8日上架前3集，其中一個段落是梅根回憶首度晉見已故伊麗莎白二世女王，並且做出了帶有玩笑性質的「模仿屈膝禮」，攝影機鏡頭也拍到哈利王子明顯不太自在，表現出語言專家口中的「中斷」（cut-off）姿勢。

在第2集中，梅根指兩人當時要到皇家小屋吃午飯，哈利告知女王等一下會過來，邊開車邊問「妳知道怎麼行屈膝禮嗎？」。哈利指出，「你要怎麼跟人解釋？要怎麼解釋別人需要向你祖母鞠躬行禮，女士還需要屈膝禮，特別是跟美國人解釋，是挺奇怪的」。梅根接著表示，「當時我才漸漸意識到，這是非常重要的時刻，美國人應該都懂的。我們知道中世紀晚餐和騎士比武，只有那樣的印象，所以我行了屈膝禮」。

從畫面可見，坐在沙發上的她將雙手向左右張開，整個身體向前彎了90度，做出笨拙與誇張的屈膝禮，隨後帶著微笑重新坐直身體，「很榮幸見到您，女王陛下」。鏡頭接著對準了哈利，看得出神情明顯並不自在。

肢體語言專家詹姆斯（Judi James）告訴每日鏡報，整個場景讓哈利暗示了他的「不適」（discomfort），表現出一個告知「中斷」的姿勢。

根據詹姆斯觀察，梅根花8秒鐘表演「誇張的模仿屈膝禮」，將此變成一個長玩笑，但哈利更嚴肅的面部表情的面部表情直到最後都沒有變化，只發出一個小而陰鬱的笑容。她認為，當梅根提到「女王陛下」時，這是直接提到已故女王，對哈利確實似乎有一點過頭了（A small step too far），「他迅速把頭低下，表現一個局部隱藏自己臉龐的『中斷』儀式，表明此刻的有些不適」。

針對這一個橋段，有網友不滿地指出，「女王會為他們感到羞愧，她給了他們一切，看看他們怎麼感謝她的」。另一位網友則留言稱「王室雖然不完美，卻是騙局與陷阱的受害人，好難過」。記者巴特沃斯（Benjamin Butterworth）則推文開罵，「這就是噁心與難看，梅根看上去像個校園惡霸」。

還有網友在推特表示，「如果梅根第一次晉見已故女王就能如此嘲笑模仿，想像一下她要是在女王駕崩當天獲准前往巴爾莫勒爾（Balmoral），那會說些什麼？」