梅根在紀錄片行「模仿屈膝禮」 演到連哈利都不自在了

英國哈利 王子與妻子梅根 的6集Netflix 紀錄片《哈利王子與梅根》於8日上架前3集,其中一個段落是梅根回憶首度晉見已故伊麗莎白二世女王,並且做出了帶有玩笑性質的「模仿屈膝禮」,攝影機鏡頭也拍到哈利王子明顯不太自在,表現出語言專家口中的「中斷」(cut-off)姿勢。

在第2集中,梅根指兩人當時要到皇家小屋吃午飯,哈利告知女王等一下會過來,邊開車邊問「妳知道怎麼行屈膝禮嗎?」。哈利指出,「你要怎麼跟人解釋?要怎麼解釋別人需要向你祖母鞠躬行禮,女士還需要屈膝禮,特別是跟美國人解釋,是挺奇怪的」。梅根接著表示,「當時我才漸漸意識到,這是非常重要的時刻,美國人應該都懂的。我們知道中世紀晚餐和騎士比武,只有那樣的印象,所以我行了屈膝禮」。

從畫面可見,坐在沙發上的她將雙手向左右張開,整個身體向前彎了90度,做出笨拙與誇張的屈膝禮,隨後帶著微笑重新坐直身體,「很榮幸見到您,女王陛下」。鏡頭接著對準了哈利,看得出神情明顯並不自在。

肢體語言專家詹姆斯(Judi James)告訴每日鏡報,整個場景讓哈利暗示了他的「不適」(discomfort),表現出一個告知「中斷」的姿勢。

根據詹姆斯觀察,梅根花8秒鐘表演「誇張的模仿屈膝禮」,將此變成一個長玩笑,但哈利更嚴肅的面部表情的面部表情直到最後都沒有變化,只發出一個小而陰鬱的笑容。她認為,當梅根提到「女王陛下」時,這是直接提到已故女王,對哈利確實似乎有一點過頭了(A small step too far),「他迅速把頭低下,表現一個局部隱藏自己臉龐的『中斷』儀式,表明此刻的有些不適」。

針對這一個橋段,有網友不滿地指出,「女王會為他們感到羞愧,她給了他們一切,看看他們怎麼感謝她的」。另一位網友則留言稱「王室雖然不完美,卻是騙局與陷阱的受害人,好難過」。記者巴特沃斯(Benjamin Butterworth)則推文開罵,「這就是噁心與難看,梅根看上去像個校園惡霸」。

還有網友在推特表示,「如果梅根第一次晉見已故女王就能如此嘲笑模仿,想像一下她要是在女王駕崩當天獲准前往巴爾莫勒爾(Balmoral),那會說些什麼?」

If Meghan can so snidely mock meeting the late Queen for the first time, imagine what would have been said if she’d been allowed to travel to Balmoral on the Queen’s last day. #HarryandMeghanNetflix #HarryandMeghanonNetflix #AbolishTheSussexes pic.twitter.com/34mL4nbpCP