哈利梅根紀錄片上線 出席晚宴遭嗆：毀了王室感覺怎樣？

英國哈利 王子與妻子梅根 在網飛(Netflix)的紀錄片8日上線,外界相當關注兩人會再抖出哪些王室內幕。兩人7日抵達紐約出席頒獎典禮晚宴時,有抗議者大聲質問,「摧毀王室家族的感覺怎麼樣?」讓場面一度尷尬。

這是哈利與梅根在紀錄片預告出爐後首度公開露面,兩人在當地時間7日參加紐約的甘迺迪人權基金會(Robert. F. Kennedy Human Rights Foundation)頒獎典禮,並在頒獎典禮後出席晚宴。而就在他們下車準備進入晚宴會場時,一名抗議男子在人群中大喊「哈利,摧毀王室家族的感覺怎麼樣?」兩人沒有理會,該男子再補一句「梅根,你毀了王室」,讓場面瞬間安靜。

哈利與梅根獲頒甘迺迪人權獎,以表揚兩人挑戰王室權力結構並反對內部種族主義 的英勇表現。

The Duke and Duchess of Sussex arrive at the Ripple of Hope Award gala in New York pic.twitter.com/pqTrfyyjG8