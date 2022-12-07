我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

哈利梅根紀錄片上線 出席晚宴遭嗆：毀了王室感覺怎樣？

編譯徐榆涵／即時報導
哈利王子與妻子梅根7日出席甘迺迪頒獎典禮晚宴時，遭抗議者質問「摧毀王室家族的感覺怎麼樣」。（Getty Images）
哈利王子與妻子梅根7日出席甘迺迪頒獎典禮晚宴時，遭抗議者質問「摧毀王室家族的感覺怎麼樣」。（Getty Images）

英國哈利王子與妻子梅根在網飛（Netflix）的紀錄片8日上線，外界相當關注兩人會再抖出哪些王室內幕。兩人7日抵達紐約出席頒獎典禮晚宴時，有抗議者大聲質問，「摧毀王室家族的感覺怎麼樣？」讓場面一度尷尬。

這是哈利與梅根在紀錄片預告出爐後首度公開露面，兩人在當地時間7日參加紐約的甘迺迪人權基金會（Robert. F. Kennedy Human Rights Foundation）頒獎典禮，並在頒獎典禮後出席晚宴。而就在他們下車準備進入晚宴會場時，一名抗議男子在人群中大喊「哈利，摧毀王室家族的感覺怎麼樣？」兩人沒有理會，該男子再補一句「梅根，你毀了王室」，讓場面瞬間安靜。

哈利與梅根獲頒甘迺迪人權獎，以表揚兩人挑戰王室權力結構並反對內部種族主義的英勇表現。

哈利 梅根 種族主義

上一則

波蘭人震驚 被開除的國營電視台高官 出任世銀要職

延伸閱讀

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光
150公斤英女胖到不敢上學 借學貸縮胃變辣妹

150公斤英女胖到不敢上學 借學貸縮胃變辣妹
受夠哈利要錢 查理不接兒子來電：我不是銀行

受夠哈利要錢 查理不接兒子來電：我不是銀行
哈利、梅根紀錄片將開播 預告片揭王室玩「骯髒遊戲」

哈利、梅根紀錄片將開播 預告片揭王室玩「骯髒遊戲」

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。(美聯社)

艾米尼之死引發2個多月抗議後 伊朗廢除道德警察

2022-12-04 09:47
梅根藉由紀錄片要外界先聽她的說法。（取材自Netflix）

梅根兒子亞契正面照曝光 容貌神似哈利小時候

2022-12-02 22:30

超人氣

更多 >
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物