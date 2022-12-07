哈利梅根紀錄片上線 出席晚宴遭嗆：毀了王室感覺怎樣？
英國哈利王子與妻子梅根在網飛（Netflix）的紀錄片8日上線，外界相當關注兩人會再抖出哪些王室內幕。兩人7日抵達紐約出席頒獎典禮晚宴時，有抗議者大聲質問，「摧毀王室家族的感覺怎麼樣？」讓場面一度尷尬。
這是哈利與梅根在紀錄片預告出爐後首度公開露面，兩人在當地時間7日參加紐約的甘迺迪人權基金會（Robert. F. Kennedy Human Rights Foundation）頒獎典禮，並在頒獎典禮後出席晚宴。而就在他們下車準備進入晚宴會場時，一名抗議男子在人群中大喊「哈利，摧毀王室家族的感覺怎麼樣？」兩人沒有理會，該男子再補一句「梅根，你毀了王室」，讓場面瞬間安靜。
哈利與梅根獲頒甘迺迪人權獎，以表揚兩人挑戰王室權力結構並反對內部種族主義的英勇表現。
The Duke and Duchess of Sussex arrive at the Ripple of Hope Award gala in New York pic.twitter.com/pqTrfyyjG8— Fred Dimbleby (@freddimbleby) December 6, 2022
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