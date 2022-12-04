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凱特被讚「環保王妃」 91元租禮服環保又吸睛

編譯中心／綜合3日電
凱特王妃配戴的翡翠鑽石項圈是昔日黛妃心愛之物，很能凸顯頸部曲線。（美聯社）
凱特王妃配戴的翡翠鑽石項圈是昔日黛妃心愛之物，很能凸顯頸部曲線。（美聯社）

英國威廉王子與凱特王妃近期來美訪問，2日晚間出席波士頓舉行的全球環境保護獎（Earthshot Prize Awards）頒獎典禮。當晚凱特一襲綠色禮服非常符合典禮環保主題，更驚人的是租來的禮服，只要91美元。

據紐約郵報報導，凱特出席典禮時穿著鮮綠色的晚禮服，是英國倫敦知名的時尚品牌Solace London的Sabina系列，要價525美元；但凱特是向禮服出租公司荷爾（Hurr）租來使用，只需約91美元。美國「Page Six」雜誌在報導中以雙關語稱讚凱特是「環保王妃」（Queen Green）。

威廉與凱特伉儷2日出席波士頓舉行的第二屆Earthshot Prize Awar...
威廉與凱特伉儷2日出席波士頓舉行的第二屆Earthshot Prize Awards頒獎典禮。（美聯社）

此外，凱特配戴黛安娜王妃生前喜愛的翡翠鑽石項圈，凸顯脖子的曲線，驚豔各方。這個項圈自從黛安娜王妃在1980年代使用之後，就再也沒有公開過，直到這次凱特訪問美國。

凱特不僅使用黛安娜生前最喜歡的項圈，在外衣穿著上也與黛安娜有神似之處，一襲綠色禮服讓人想起1993年黛安娜到馬來西亞進行國是訪問時的穿著。

據悉，這條翡翠鑽石項圈是瑪莉皇后所有。是1911年瑪莉王后與英王喬治五世訪問印度時，由印度貴族呈獻給瑪莉皇后。喬治五世傳位於愛德華八世，但愛德華八世因個人感情問題選擇退位，由喬治六世繼位為英王，喬治六世就是英國女王伊莉莎白二世的父親。

凱特 英國女王 黛安娜王妃

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