哈梅紀錄片將播出爆猛料？ 查理急召威廉商議

哈利與梅根的紀錄片畫面。（美聯社）

備受矚目的英國哈利 王子與妻子梅根 的Netflix紀錄片將於下周上架，1日釋出預告片段。王室人員透露，哈利私下聯絡父王查理三世但電話遭拒接，據信哈利想打預防針。英媒宣稱，查理三世已要求在美國訪問的威廉和凱特，結束行程後儘速返英，將舉行緊急會議因應哈利的行為。

哈利與梅根的紀錄片「哈利與梅根」（Harry & Meghan）公開1分多鐘的預告，以兩人相處快樂畫面開始，包括跳舞、親吻、擁抱、梅根懷孕；隨著背景音樂轉換氣氛開始低迷，哈利說「沒人能看到關起門後發生了什麼事」、「我必須盡一切所能保護家人」。

接著梅根低頭掩面拭淚，還有一張2019年倫敦大英國協日慶典凱特王妃面無表情盯鏡頭，梅根坐在凱特身後，兩人的距離似乎讓不合傳聞不言而喻。預告中，梅根說：「當事關重大的時候，也要聽聽我們的說法才合理吧？」將再次衝擊英國王室。

另據香港01報導，聖誕節臨近，哈利暫時放下與家族的紛爭，化身成蜘蛛人，鼓勵家人為英軍殉職的兒童，放下悲傷，慶祝節日。

哈利化身成蜘蛛人，鼓勵家人為英軍殉職的兒童放下悲傷，慶祝聖誕節。（取材自推特）

這是一場為家長在英國部隊服役時犧牲的孩子，所舉辦的聖誕派對，由慈善組織斯科蒂的小戰士（Scotty's Little Soldiers）主辦。派對以英雄與壞蛋為主題，參加的100名兒童與英雄過關斬將，擊敗偷走父親聖誕禮物的壞人，拯救節日。

一身蜘蛛人打扮的哈利在錄影談話中鼓勵孩子們說，父母親一直都希望他們可以樂在其中，所以無需感到內疚，盡管歡度時光。他邊說邊脫下面罩，祝大家聖誕快樂。