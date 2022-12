哈梅紀錄片將播出爆猛料？ 查理急召威廉商議

備受矚目的英國哈利 王子與妻子梅根 的Netflix紀錄片將於下周上架,1日釋出預告片段。王室人員透露,哈利私下聯絡父王查理三世但電話遭拒接,據信哈利想打預防針。英媒宣稱,查理三世已要求在美國訪問的威廉和凱特,結束行程後儘速返英,將舉行緊急會議因應哈利的行為。

哈利與梅根的紀錄片「哈利與梅根」(Harry & Meghan)公開1分多鐘的預告,以兩人相處快樂畫面開始,包括跳舞、親吻、擁抱、梅根懷孕;隨著背景音樂轉換氣氛開始低迷,哈利說「沒人能看到關起門後發生了什麼事」、「我必須盡一切所能保護家人」。

接著梅根低頭掩面拭淚,還有一張2019年倫敦大英國協日慶典凱特王妃面無表情盯鏡頭,梅根坐在凱特身後,兩人的距離似乎讓不合傳聞不言而喻。預告中,梅根說:「當事關重大的時候,也要聽聽我們的說法才合理吧?」將再次衝擊英國王室。

另據香港01報導,聖誕節臨近,哈利暫時放下與家族的紛爭,化身成蜘蛛人,鼓勵家人為英軍殉職的兒童,放下悲傷,慶祝節日。

哈利化身成蜘蛛人,鼓勵家人為英軍殉職的兒童放下悲傷,慶祝聖誕節。(取材自推特)

這是一場為家長在英國部隊服役時犧牲的孩子,所舉辦的聖誕派對,由慈善組織斯科蒂的小戰士(Scotty's Little Soldiers)主辦。派對以英雄與壞蛋為主題,參加的100名兒童與英雄過關斬將,擊敗偷走父親聖誕禮物的壞人,拯救節日。

一身蜘蛛人打扮的哈利在錄影談話中鼓勵孩子們說,父母親一直都希望他們可以樂在其中,所以無需感到內疚,盡管歡度時光。他邊說邊脫下面罩,祝大家聖誕快樂。

#PrinceHarry dressed up as Spider-Man and recorded a Christmas video message for a charity dedicated to military children that have lost a parent .. 💚 pic.twitter.com/iTDOvTwKxo