梅根兒子亞契正面照曝光 容貌神似哈利小時候

梅根藉由紀錄片要外界先聽她的說法。（取材自Netflix）

英國哈利 王子（Prince Harry）與妻子梅根 （Meghan Markle）的長子亞契（Archie）在2019年5月出生後，一直少有露面。梅根與朋友視訊通話截圖在11月30日流出，當時她抱著兒子，亞契罕見正臉對著鏡頭，容貌像極了爸爸哈利

英媒報導，賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）研究員哈里斯教授（Professor Duchess Harris）當日在推特 上傳一張視訊通話截圖，當中梅根抱著亞契與母親拉格蘭（Doria Ragland）與民主黨全國委員會（DNC）前主席布拉齊爾（Donna Brazile）及諮詢機構Full Circle Strategies創辦人伊迪（Jotaka Eaddy）通話，亞契出現在鏡頭前。不過圖片在上傳不久後已刪除。

報導指出，這段視訊通話在幾星期前，截圖中的眾人顯得相當輕鬆自在，亞契耐心地坐在母親大腿上。雖然圖片略嫌模糊，但可見亞契輪廓正逐漸成形，與父親哈利小時候極為相像。

賓夕法尼亞大學研究員哈里斯教授（Professor Duchess Harris）11月30日在Twitter上傳一張視像通話截圖，當中梅根正手抱亞契，同母親拉格蘭（Doria Ragland）與友人通話，亞契望向鏡頭。（取材自推特）

此外，Netflix近日公布眾所期待的紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）預告，這部紀錄片將分成6個系列，揭露哈利與梅根的王室生活。

法新社報導，哈利與梅根的摯友，同時也是夫婦倆的傳記作家斯考比（Omid Scobie）在推特發文稱，紀錄片將於12月8日上線，並表示片中分享了「兩人愛情故事的另一面，以及他們面對的挑戰」。

長1分12秒的前導預告以哈利與梅根相處的一幕幕快樂畫面開始，中途畫面一轉，可以看到梅根低頭掩面，還有大批媒體鏡頭。

哈利的聲音旁白說，「沒人知道檯面下發生的事，我必須盡一切所能保護家人」。鏡頭閃過哈利與梅根從小到大的成長畫面，接著一幕是梅根雙手拭淚，身旁的哈利頭向後仰，似乎滿是沮喪。

哈利王子在紀錄片中表示要竭盡所能保護家人。（取材自Netflix）

然後是梅根現身說：「關係如此重大的時候，也要聽聽我們的說詞才合理吧？」

除了這部紀錄片外，哈利王子也計畫於明年1月10日推出回憶錄「備胎」（Spare，暫譯），料將曝光更多王室內幕。416頁回憶錄將以16種語言發行，並有哈利朗讀的有聲書版本。