哈利梅根紀錄片釋預告 恰逢英王室再捲種族歧視

Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）截圖。美聯社

Netflix今天公布眾所期待的紀錄片「哈利 王子與梅根 」（Harry & Meghan）預告，這部紀錄片將分成6個系列，揭露哈利與梅根的王室生活。

法新社報導，哈利與梅根的摯友，同時也是夫婦倆的傳記作家斯考比（Omid Scobie）在推特發文稱，紀錄片將於12月8日上線，並表示片中分享了「兩人愛情故事的另一面，以及他們面對的挑戰」。

（影音來源：Netflix YouTube頻道）

長1分12秒的前導預告以哈利與梅根相處的一幕幕快樂畫面開始，中途畫面一轉，可以看到梅根低頭掩面，還有大批媒體鏡頭。

哈利的聲音旁白說，「沒人知道檯面下發生的事，我必須盡一切所能保護家人」。鏡頭閃過哈利與梅根從小到大的成長畫面，接著一幕是梅根雙手拭淚，身旁的哈利頭向後仰，似乎滿是沮喪。

然後是梅根現身說：「關係如此重大的時候，也要聽聽我們的說詞才合理吧？」

Netflix今紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）海報。美聯社

預告片發布時機，正逢哈利王子的兄長王儲威廉 王子及凱特王妃高調訪美，以及英國王室又碰上種族歧視爭議。

威廉王子高齡83歲的教母赫西（Susan Hussey）被捲入這起事件，迫使威廉不得不與她保持距離。

據稱赫西11月29日出席白金漢宮的慈善酒會時，不斷用歧視字眼，逼問英國黑人慈善機構Sistah Space創辦人富拉尼（Ngozi Fulani）的出身。

哈利和有非裔血統的美國女演員梅根過去曾指控英國王室內部種族歧視，這也是兩人在約3年前毅然決然離開王室的原因之一。

威廉王子和凱特王妃這趟為期3天波士頓旅程的重頭戲，是12月2日晚間眾星雲集的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮。英國王室內部人士形容這項頒獎典禮是威廉王子的「超級盃時刻」（Superbowl moment）。

然而，斯考比分享紀錄片預告時發布推文說，「如果明天是威廉王子的超級盃，那現在這就是你們的中場秀」。

除了這部紀錄片外，哈利王子也計畫於明年1月10日推出回憶錄「備胎」（Spare，暫譯），料將曝光更多王室內幕。416頁回憶錄將以16種語言發行，並有哈利朗讀的有聲書版本。