威廉教母問非裔女賓「從哪來」 涉種族歧視丟官

英國已故女王伊麗莎白二世的女侍臣、現任王儲威廉的教母賀希夫人（右）日前出席卡蜜拉王后主持的一場招待會時，竟反覆質問一位非裔女賓「實際上來自」何處，讓對方感覺到受創與遭侵害。資料照片。（美聯社）

英國 衛報11月30日報導，英國已故女王伊麗莎白二世的女侍臣、現任王儲威廉 的教母賀希夫人（Lady Susan Hussey）日前出席卡蜜拉王后主持的一場招待會時，竟反覆質問一位非裔 女賓「實際上來自」何處，讓對方感覺到受創與遭侵害。賀希隨後為此表達歉意，並且辭去了職務。

這起事件發生在29日一場針對婦女與女孩暴力的招待會。慈善機構「Sistah Space」的創辦人富拉尼（Ngozi Fulani）宣稱自己抵達10分鐘後，賀希就走了過來，撥開她的頭髮以看到她的名牌。儘管稱富拉尼告知自己是英國國民，但賀希仍不斷就她的「民族」來自何處提出質疑。

非裔女賓富拉尼出席由英國王后卡蜜拉主持的慈善晚會時，不斷遭威廉王儲的教母逼問出身。（取材自推特）

富拉尼將雙方的部分對話製成圖片放上「Sistah Space」的推特，並指她跟賀希的對話獲得了另外兩名女賓見證，分別是混血的女性平等黨（Women’s Equality party）領導人李德（Mandu Reid），跟另一名慈善機構的非裔女性代表。

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq — Sistah Space (@Sistah_Space) 2022年11月30日

今年83歲的賀希是BBC董事會前主席賀希爵士（Sir Marmaduke Hussey）遺孀，擔任已故英女王的女侍臣超過60年，也是查理三世國王的密友，最近獲任命為宮廷仕女，負責協助白金漢宮的活動。她的女兒布魯克（Lady Katherine Brooke）則在幾天前才被任命為王后伴臣（Queen’s Companion）。

對此，威廉王儲的發言人指出，賀希的發言不可接受以及「種族主義在我們的社會沒有立足之地」，白金漢宮則描述此事為「不可接受與深為遺憾」。賀席則對造成的傷害提出了「深切歉意」，並且辭去榮譽職務，立即生效。